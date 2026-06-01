"Т Плюс" проверит надёжность тепловых сетей в Куйбышевском районе Самары

Энергетики "Т Плюс" проведут гидравлические испытания тепловых сетей от котельной Куйбышевского района Самары. В связи с этим с 6 по 19 июня будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в границах улиц: Пугачевский тракт, Грозненская, Бакинская, Придорожная, Молодежный переулок.

Специалисты энергокомпании проверят коммуникации повышенным давлением холодной воды. Это обязательный вид диагностики, который позволяет выявить слабые участки теплосетей и провести их замену.

"Т Плюс" призывают жителей в период испытаний соблюдать обязательные правила безопасности:

— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.