Павел Сниккарс посетил с рабочей поездкой Самарскую область

В ходе визита глава энергокомпании провёл совещание главных инженеров всех филиалов ПАО "Т Плюс". В числе основных вопросов — итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года в регионах присутствия компании, а также ключевые направления повышения эффективности работы ТЭЦ, ГРЭС, котельных и предприятий тепловых сетей.

Технические руководители посетили Самарский учебно-курсовой комбинат — главный центр подготовки специалистов ПАО "Т Плюс". Здесь они встретились с экспертами, которые отвечают за очное и дистанционное обучение энергетиков, а также ознакомились с планами развития СамУКК.

Глава энергохолдинга также осмотрел Центр мониторинга качества, чьи специалисты держат на контроле параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения во всех регионах присутствия компании. Управляющий директор "ЭнергосбыТ Плюс" Юлия Чернявская и технические директора филиалов "ЭнергосбыТ Плюс", обсудили с Павлом Сниккарсом вопросы, связанные с качеством поставки тепловых ресурсов клиентам и развитием информационных систем, которые могли бы повысить эффективность работы центра.

По словам главы "Т Плюс", приоритетными направлениями развития ЦМК должен оставаться контроль за отклонениями качества теплоснабжения у клиентов, а также мероприятия, направленные на оперативное его восстановление.

Также Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ — крупнейшего объекта генерации "Т Плюс" в областной столице. Руководителя энергокомпании интересовали ход ремонтной программы и реализация проекта модернизации в рамках федеральной программы обновления генерирующих мощностей.

Глава "Т Плюс" провёл рабочие встречи с руководством Волжского филиала АО "ЭнергоремонТ Плюс" и АО "ЮНИС". В частности, Павел Сниккарс ознакомился с состоянием самарской автоколонны, которая задействована в ремонтах теплосетей, оперативном устранении повреждений. В автопарке регионального филиала находится 542 единицы техники. В штате 690 человек — водители, механики, слесари, диспетчеры. Вместе с директором Самарского филиала "Т Плюс" Маратом Феткулловым и генеральным директором АО "ЮНИС" Александром Ефимовым Глава энергохолдинга обсудил повышение экономической эффективности предприятия, развитие новых направлений в совместной работе и привлечение высококвалифицированных кадров.