Павел Сниккарс посетил с рабочей поездкой Самарскую область

Павел Сниккарс посетил с рабочей поездкой Самарскую область

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ходе визита глава энергокомпании провёл совещание главных инженеров всех филиалов ПАО "Т Плюс". В числе основных вопросов — итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года в регионах присутствия компании, а также ключевые направления повышения эффективности работы ТЭЦ, ГРЭС, котельных и предприятий тепловых сетей.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Технические руководители посетили Самарский учебно-курсовой комбинат — главный центр подготовки специалистов ПАО "Т Плюс". Здесь они встретились с экспертами, которые отвечают за очное и дистанционное обучение энергетиков, а также ознакомились с планами развития СамУКК.

Глава энергохолдинга также осмотрел Центр мониторинга качества, чьи специалисты держат на контроле параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения во всех регионах присутствия компании. Управляющий директор "ЭнергосбыТ Плюс" Юлия Чернявская и технические директора филиалов "ЭнергосбыТ Плюс", обсудили с Павлом Сниккарсом вопросы, связанные с качеством поставки тепловых ресурсов клиентам и развитием информационных систем, которые могли бы повысить эффективность работы центра.

По словам главы "Т Плюс", приоритетными направлениями развития ЦМК должен оставаться контроль за отклонениями качества теплоснабжения у клиентов, а также мероприятия, направленные на оперативное его восстановление.

Также Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ — крупнейшего объекта генерации "Т Плюс" в областной столице. Руководителя энергокомпании интересовали ход ремонтной программы и реализация проекта модернизации в рамках федеральной программы обновления генерирующих мощностей.

Глава "Т Плюс" провёл рабочие встречи с руководством Волжского филиала АО "ЭнергоремонТ Плюс" и АО "ЮНИС". В частности, Павел Сниккарс ознакомился с состоянием самарской автоколонны, которая задействована в ремонтах теплосетей, оперативном устранении повреждений. В автопарке регионального филиала находится 542 единицы техники. В штате 690 человек — водители, механики, слесари, диспетчеры. Вместе с директором Самарского филиала "Т Плюс" Маратом Феткулловым и генеральным директором АО "ЮНИС" Александром Ефимовым Глава энергохолдинга обсудил повышение экономической эффективности предприятия, развитие новых направлений в совместной работе и привлечение высококвалифицированных кадров.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

