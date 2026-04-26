В Красноглинском районе возможна приостановка холодного водоснабжения из-за подключения водовода

С 08:00 27 апреля до 08:00 28 апреля в Самаре запланированы работы по подключению водовода в рамках строительства дублера Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка, сообщает мэрия города. После переноса коммуникаций для переврезки будет задействована существующая линия водоснабжения диаметром 720 мм.
В указанный период возможна временная приостановка холодного водоснабжения или снижение давления при подаче ресурса потребителям ориентировочно с 21:00 до 23:00 27 апреля и с 06:00 до 08:00 28 апреля.
В связи с этим запасы холодной воды рекомендуют сделать жителям части Красноглинского района — пос. Мехзавод, ЖК "Шведская слобода", микрорайонов Крутые ключи и Новая Самара.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????