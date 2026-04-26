В Красноглинском районе возможна приостановка холодного водоснабжения из-за подключения водовода

С 08:00 27 апреля до 08:00 28 апреля в Самаре запланированы работы по подключению водовода в рамках строительства дублера Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка, сообщает мэрия города. После переноса коммуникаций для переврезки будет задействована существующая линия водоснабжения диаметром 720 мм.

В указанный период возможна временная приостановка холодного водоснабжения или снижение давления при подаче ресурса потребителям ориентировочно с 21:00 до 23:00 27 апреля и с 06:00 до 08:00 28 апреля.

В связи с этим запасы холодной воды рекомендуют сделать жителям части Красноглинского района — пос. Мехзавод, ЖК "Шведская слобода", микрорайонов Крутые ключи и Новая Самара.