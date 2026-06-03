В селе Сосновка Самарской области газифицирован дом многодетной семьи

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" газифицировали домовладение многодетной семьи в селе Сосновка Ставропольского района Самарской области.
По программе догазификации до границ земельного участка построен газопровод-ввод низкого давления. В рамках комплексного договора в сжатые сроки выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы на участке и в доме, подключены котел, прибор учета газа и система автоматического контроля загазованности.
Для обустройства газовых сетей в границах земельного участка и приобретения газового оборудования многодетная семья воспользовалась отсрочкой платежа, а позже — региональной социальной выплатой для компенсации затрат. На эти цели для 24 льготных категорий граждан Самарской области предусмотрена субсидия.
"Президентская программа догазификации, комплексный договор и региональные меры социальной поддержки льготников делают газификацию для граждан максимально доступной. Газифицированное домовладение наших новых абонентов — тому подтверждение. Теперь в их доме всегда будет тепло и уютно", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????