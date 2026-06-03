В селе Сосновка Самарской области газифицирован дом многодетной семьи

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" газифицировали домовладение многодетной семьи в селе Сосновка Ставропольского района Самарской области.

По программе догазификации до границ земельного участка построен газопровод-ввод низкого давления. В рамках комплексного договора в сжатые сроки выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы на участке и в доме, подключены котел, прибор учета газа и система автоматического контроля загазованности.

Для обустройства газовых сетей в границах земельного участка и приобретения газового оборудования многодетная семья воспользовалась отсрочкой платежа, а позже — региональной социальной выплатой для компенсации затрат. На эти цели для 24 льготных категорий граждан Самарской области предусмотрена субсидия.

"Президентская программа догазификации, комплексный договор и региональные меры социальной поддержки льготников делают газификацию для граждан максимально доступной. Газифицированное домовладение наших новых абонентов — тому подтверждение. Теперь в их доме всегда будет тепло и уютно", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.