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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области исследуют предпочтения граждан старшего возраста для повышения комфорта общественных пространств

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области стартует социологическое исследование, направленное на учет потребностей граждан старшего поколения при благоустройстве общественных территорий.

Мнение жителей является ключевым фактором при определении приоритетных направлений развития городской среды, что соответствует задачам национального проекта по комплексному развитию населенных пунктов.

Пожилые люди составляют одну из наиболее активных аудиторий парков, скверов и набережных. В связи с этим целью опроса является выявление сценариев использования общественных пространств людьми старше 60 лет для последующего учета этих данных при проектировании и благоустройстве новых территорий. Собранные данные станут основой для принятия решений, направленных на повышение уровня комфорта городской среды.

Опрос продлится до 3 августа 2026 года. Пройти анкетирование можно по ссылке.

Анкета содержит вопросы о частоте и целях посещения общественных зон, предпочтениях в организации досуга и пожеланиях по изменению инфраструктуры.

На сегодняшний день в Самарской области в рамках программы благоустроено "Формирование комфортной городской среды" более 1000 общественных пространств и свыше 1900 дворовых территорий. В 2026 году в регионе запланировано благоустройство еще 222 территорий. Работы по благоустройству активно ведутся.

Проведение опроса позволит обеспечить обратную связь с жителями и определить дальнейшие векторы развития общественных пространств с учетом реальных запросов старшего поколения.

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