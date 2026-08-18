На мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять автомобилей, пострадал мужчина

В понедельник, 17 августа, на мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
Водитель одной из машин получил травмы ног и оказался зажат в салоне. В 21:50 для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия были направлены дежурные смены спасателей города Тольятти и города Жигулевск.
Спасателя использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавшего. В 22:15 мужчину передали врачам скорой помощи.
В спасательных работах задействовано семь спасателей и два спасательных автомобиля.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!