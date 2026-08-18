На мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять автомобилей, пострадал мужчина

В понедельник, 17 августа, на мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Водитель одной из машин получил травмы ног и оказался зажат в салоне. В 21:50 для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия были направлены дежурные смены спасателей города Тольятти и города Жигулевск.

Спасателя использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавшего. В 22:15 мужчину передали врачам скорой помощи.

В спасательных работах задействовано семь спасателей и два спасательных автомобиля.