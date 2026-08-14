В Тольятти водитель на перекрестке не уступила дорогу и допустила ДТП с пострадавшим

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В четверг, 13 августа, в Автозаводском районе Тольятти 42‑летняя женщина за рулем Datsun mi‑DO, поворачивая налево, не предоставила преимущество встречной Lada Granta, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области