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Экология Общество

В Пестравском районе отравили реку Овсянка

ПЕСТРАВКА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе в реке Овсянка произошел замор рыбы, вызванный химическим загрязнением. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Приволжское УГМС

Специалисты ведомства 11 август провели отбор и анализ проб воды. Установлено, что содержание растворённого кислорода соответствует критериям экстремально высокого загрязнения. Также в воде реки зафиксировано превышение нормы по химическому потреблению кислорода (6 ПДК), по содержанию сульфатов (4,46 ПДК), хлоридов (4,31 ПДК) и фенолов (2,3 ПДК).

"Во время отбора проб по визуальным признакам вода была мутно-белого цвета, присутствовал слабый химический запах", - указывается в сообщении.

Река Овсянка является правым притоком р. Большой Иргиз, которая впадает в Волгу.

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