В Пестравском районе отравили реку Овсянка

В Пестравском районе в реке Овсянка произошел замор рыбы, вызванный химическим загрязнением. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Специалисты ведомства 11 август провели отбор и анализ проб воды. Установлено, что содержание растворённого кислорода соответствует критериям экстремально высокого загрязнения. Также в воде реки зафиксировано превышение нормы по химическому потреблению кислорода (6 ПДК), по содержанию сульфатов (4,46 ПДК), хлоридов (4,31 ПДК) и фенолов (2,3 ПДК).

"Во время отбора проб по визуальным признакам вода была мутно-белого цвета, присутствовал слабый химический запах", - указывается в сообщении.