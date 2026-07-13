16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 5 тыс. рейдов провела лесная охрана Самарской области за первое полугодие 2026 года Экологическое ГТО прошло для ребят в Елховском районе При поддержке "Тольяттиазота" в Тольятти прошел эколого-краеведческий мастер-класс В Борском районе открыли экотропу Дендросада Живайкин: "Экопатриот" помогает фронту и собирает память о прошлом

Экология Общество

Живайкин: "Экопатриот" помогает фронту и собирает память о прошлом

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 286
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области проект "Экопатриот", автором идеи которого является депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, неожиданно вышел за рамки обычной патриотической акции по сбору вторсырья и стал точкой сборки исторической памяти.

Фото: Платон Шестаков

Изначально схема была предельно понятной: вторсырьё → деньги → дроны → помощь нашим парням за ленточкой. На сегодня в рамках проекта бойцам, участвующим в СВО, уже отправлено пять беспилотников. Но у инициативы появился тёплый "побочный эффект". Жители приносят не только макулатуру и стеклянные банки, но и старую технику, посуду, предметы советского быта. Так начала стихийно формироваться экспозиция народного музея советского быта.

Живайкин признаётся, что этого никто не планировал:

"Мы запускали "Экопатриот", чтобы превращать вторсырьё в дроны для наших ребят за ленточкой. Но люди несут вместе с макулатурой кусочки своей жизни — вещи с памятью о родителях, детстве, стране. Если всё это пустить в пресс, исчезнет не только металл и пластик, но и целый пласт истории. Поэтому решили: то, что имеет ценность как артефакт советского быта, в переработку не отправлять. "Экопатриот" стал не только про дроны, но и про память".

Ключевым партнёром проекта выступает компания "Втормаркет". Её руководитель Бурангулов Рузиль отмечает, что даже для профессионалов отрасли ситуация нетипичная:

"Через наши цеха проходят тонны бумаги, пластика, металла. Но с "Экопатриотом" люди приносят вещи, которым по 40–100 лет, и отдают их с лёгкой грустью и гордостью: "Если это поможет ребятам — заберите, только не выбрасывайте в никуда". В итоге у нас выросли стеллажи с артефактами нашего быта. Всё это — инициатива самих жителей. "Экопатриот" показал: мы умеем думать о будущем, помогая фронту, и не забывать своё прошлое".

Организаторы подчёркивают: проект по‑прежнему остаётся в первую очередь патриотическим — вторсырьё продолжает превращаться в конкретную помощь бойцам. На передовую уже отправили первые пять дронов. Но у "Экопатриота" появилась и вторая миссия — сохранение истории.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2