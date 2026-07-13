Живайкин: "Экопатриот" помогает фронту и собирает память о прошлом

В Самарской области проект "Экопатриот", автором идеи которого является депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, неожиданно вышел за рамки обычной патриотической акции по сбору вторсырья и стал точкой сборки исторической памяти.

Изначально схема была предельно понятной: вторсырьё → деньги → дроны → помощь нашим парням за ленточкой. На сегодня в рамках проекта бойцам, участвующим в СВО, уже отправлено пять беспилотников. Но у инициативы появился тёплый "побочный эффект". Жители приносят не только макулатуру и стеклянные банки, но и старую технику, посуду, предметы советского быта. Так начала стихийно формироваться экспозиция народного музея советского быта.

Живайкин признаётся, что этого никто не планировал:

"Мы запускали "Экопатриот", чтобы превращать вторсырьё в дроны для наших ребят за ленточкой. Но люди несут вместе с макулатурой кусочки своей жизни — вещи с памятью о родителях, детстве, стране. Если всё это пустить в пресс, исчезнет не только металл и пластик, но и целый пласт истории. Поэтому решили: то, что имеет ценность как артефакт советского быта, в переработку не отправлять. "Экопатриот" стал не только про дроны, но и про память".

Ключевым партнёром проекта выступает компания "Втормаркет". Её руководитель Бурангулов Рузиль отмечает, что даже для профессионалов отрасли ситуация нетипичная:

"Через наши цеха проходят тонны бумаги, пластика, металла. Но с "Экопатриотом" люди приносят вещи, которым по 40–100 лет, и отдают их с лёгкой грустью и гордостью: "Если это поможет ребятам — заберите, только не выбрасывайте в никуда". В итоге у нас выросли стеллажи с артефактами нашего быта. Всё это — инициатива самих жителей. "Экопатриот" показал: мы умеем думать о будущем, помогая фронту, и не забывать своё прошлое".

Организаторы подчёркивают: проект по‑прежнему остаётся в первую очередь патриотическим — вторсырьё продолжает превращаться в конкретную помощь бойцам. На передовую уже отправили первые пять дронов. Но у "Экопатриота" появилась и вторая миссия — сохранение истории.