В Самаре "Экопатриот" превращает хлам в беспилотники

В областной столице продолжается масштабная эколого-патриотическая акция, инициированная депутатом Самарской губернской думы, победителем предварительного голосования "Единой России" Александром Живайкиным.

Старые книги, видавшая виды мебель, старые микроволновки или просто кипа газет - все это вдруг обрело ценность не на свалке, а в деле помощи фронту. В Самаре набирает обороты акция "Экопатриот", которая из школьных классов переехала прямиком в жилые дворы. На этой неделе экомобиль принимал вторсырье в Промышленном районе.

Акция, инициированная депутатом фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Александром Живайкиным, стартовала 15 мая, но после успеха в Советском районе эстафету передали соседям. На этой неделе и следующей брендированный грузовик колесит по дворовым территориям Промышленного района.

"К скверу Чехова везли вторсырье не только на машинах - приехал даже экскаватор! А люди - какие молодцы! Несут все: макулатуру, алюминий, стекло, старую бытовую технику. От мала до велика. Ребятишки тянут пакеты, взрослые помогают, волонтеры откликаются всем, кому нужно донести крупногабаритную технику. Потому что так правильно", - комментирует Живайкин.

Официальные цифры подтверждают народный энтузиазм. Участница акции, депутат гордумы Самары, руководитель местного штаба "Молодой Гвардии" Кристина Майорова поделилась успехами молодежных активистов: "За этот день мы собрали 900 килограмм вторсырья! Напомню, на вырученные средства будут закуплены беспилотники для наших бойцов. Большая благодарность за участие всем жителям, ученикам, педагогическому составу и лично директору школы №87 Елене Сергеевне Береславской, Детской школе искусств №21 и гимназии "Перспектива". "Молодая Гвардия" занимается приемкой, взвешиванием и помощью в переносе тяжелой техники. Собирайте вторсырье и сдавайте! Помогаем фронту вместе!"

Ключевая особенность "Экопатриота" - добровольность и прозрачность. Оператор "Втормаркет" оценивает груз по рыночным тарифам, но житель волен сам решить: забрать 50% выручки или направить все 100% на поддержку участников СВО.

"Пока ни один пришедший не попросил взамен денег. Это говорит о многом. Люди видят реальную пользу: чистоту во дворах, помощь фронту и прямое участие в жизни своего дома. Каждый килограмм становится делом. Наведи порядок дома - помоги своим", - подчеркивает Александр Живайкин.

Отметим, что на следующей неделе грузовичок "Экопатриота" ждут в Промышленном районе с 17:00 до 20:00. 15 июня он заедет для сбора вторсырья на улицу Ставропольская, 74б и улицу Нагорная, 11. 16 июня он работает на Ново-Садовой, 250, 17 июня - на Физкультурной, 129, а 18 июня - на ул. Георгия Димитрова, 98.

Напомним, акция "Экопатриот" продолжается. Патриотическое воспитание граждан, уверены авторы инициативы, остается важной целью Народной программы партии.