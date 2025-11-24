16+
Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей В Самарской области ликвидировали 21 несанкционированную свалку Сызранский НПЗ подвёл итоги конкурса "Свежий взгляд" для юных защитников Волги В 2025 г. самарские лесники высадили более 850 га леса Авито и Skyeng разработали уроки о волонтерстве, помощи животным и экологии

Экология Общество

Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Самары направит еще 27,45 млн рублей на завершение работы над проектом ликвидации Мазутного озера. Средства перераспределят с других мероприятий в области охраны окружающей среды, в том числе по проверке городских водоемов и ликвидации несанкционированных свалок.

Фото: ГИООКН Самарской области

Мазутное озеро находится в Кировском районе Самары, в районе поселков Зубчаниновка и Падовка. Объект организовали в 1940-х годах на месте заброшенного карьера добычи глинистого сырья. Туда сливали жидкие промышленные отходы. Ориентировочная масса накопленных отходов — 750 тысяч тонн, включая массу содержимого мазутного озера и антропогенных грунтов. 

Схема расположения Мазутного озера
Сейчас проект постановления администрации проходит экспертизу. Согласно документу, дополнительные средства потребовались для проведения государственной экологической экспертизы проекта. Расходы оценили в 350 тысяч рублей.

Еще 27,1 млн рублей необходимо на проверку достоверности определения сметной стоимости. Таково требование действующего законодательства по объектам накопленного вреда окружающей среде.

"В соответствии с приказом Минприроды России плата за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости составит 1% от сметной стоимости планируемых к реализации мероприятий. Согласно сметному расчету, ориентировочная стоимость реализации проекта составит 2,7 млрд рублей", — говорится в пояснительной записке.

На проект ликвидации озера уже потратили 44,35 млн рублей. Остаток средств по контракту, по данным мэрии, составляет 11,27 млн рублей.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

