Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Мэрия Самары направит еще 27,45 млн рублей на завершение работы над проектом ликвидации Мазутного озера. Средства перераспределят с других мероприятий в области охраны окружающей среды, в том числе по проверке городских водоемов и ликвидации несанкционированных свалок.

Схема расположения Мазутного озера

Сейчас проект постановления администрации проходит экспертизу. Согласно документу, дополнительные средства потребовались для проведения государственной экологической экспертизы проекта. Расходы оценили в 350 тысяч рублей.

Еще 27,1 млн рублей необходимо на проверку достоверности определения сметной стоимости. Таково требование действующего законодательства по объектам накопленного вреда окружающей среде.

"В соответствии с приказом Минприроды России плата за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости составит 1% от сметной стоимости планируемых к реализации мероприятий. Согласно сметному расчету, ориентировочная стоимость реализации проекта составит 2,7 млрд рублей", — говорится в пояснительной записке.

На проект ликвидации озера уже потратили 44,35 млн рублей. Остаток средств по контракту, по данным мэрии, составляет 11,27 млн рублей.