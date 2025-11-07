16+
Экология Общество

Рослесхоз проверил работу лесного хозяйства Самарской области за 2025 год

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 20 октября по 7 ноября комиссия Федерального агентства лесного хозяйства в составе 15 специалистов проверила, как министерство природных ресурсов и экологии Самарской области исполняет переданные полномочия РФ в области лесных отношений.

Во время выездных мероприятий проверили работы по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе, по нацпроекту "Экологическое благополучие", распределение бюджетных средств, деятельность арендаторов лесных участков, реализацию лесной амнистии. По итогам мероприятий составлен акт и будут разработаны рекомендации для безусловной отработки.

"Проверка прошла хорошо. Серьезных нарушений не выявлено, но, конечно, есть над чем работать. Например, в части лесовосстановления нужно пробовать изменить методы и способы высадки лесных культур для повышения эффективности работ. Иными словами, там, где не приживаются одни лесные культуры и низкий процент перевода в покрытую лесом площадь, необходимо пробовать изменение породного состава. Также нужно поработать над экономической эффективностью таких мероприятий", — прокомментировала председатель комиссии — руководитель управления организации контроля и деятельности территориальных органов Рослесхоза Ольга Корнилова.

В 2025 г. лесовосстановление выполнено на площади более 800 га, из них за счет субвенций из федерального бюджета 767,34 га, арендаторами лесных участков — 28,53 га, в рамках "компенсационного" лесовосстановления — 12,5 га. Для этих целей за прошедший год выращено 5,25 млн сеянцев. Также в этом году лесоводы региона заготовили 10 тонн семян лесных растений для обеспечения работ 2026–2027 гг., что составило 142% от установленного плана.

"Плановые работы в лесах в этом сезоне проходят без сбоев. Практически завершили лесовосстановление, заготовку семян, в полном объеме выполнены агроуходы, противопожарное обустройство, лесопатологические обследования — всего 18 мероприятий. По некоторым направлениям мы прошли даже с опережением графика", — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Работа по охране лесов от пожаров в 2025 г. оценивается как удовлетворительная. На землях лесного фонда зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади более 53 га. В сравнении с пожароопасным сезоном 2024 г. количество пожаров осталось на прежнем уровне, но площадь сократилась в 10,7 раза.

"Ситуацию удалось держать под контролем благодаря своевременно проведенным мероприятиям по противопожарному обустройству лесов и хорошему техническому оснащению наших лесопожарных станций. Оперативное реагирование позволило вовремя локализовать все лесные возгорания в лесном фонде, не дав огню распространяться дальше. Эффективность тушения — 100%", — добавил Ефимов.

Для предотвращения ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесов в этом году специалисты минприроды и лесничеств провели наземные и авиационные обработки сосновых насаждений против пилильщика-ткача звездчатого на площади 3,8 тыс. га. Благодаря последовательной работе за последние три года площадь очагов вредителей в самарских лесах сократилась более чем в семь раз по сравнению с 2022 годом. В 2024 г. в регионе полностью ликвидировали очаги непарного шелкопряда в четырех лесничествах.

"Нам есть куда стремиться, есть зоны для улучшения. Благодарю коллег из Рослесхоза за тщательный анализ нашей работы и рекомендации, которые мы выполним в следующем сезоне", — заключил Ефимов. 

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

