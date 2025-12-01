В Красную книгу Самарской области включены рысь и корсак

В Самарской области утвердили новый перечень особо охраняемых видов животных и птиц. Главные новоселы областной Красной книги — два редких хищника — рысь и корсак, сообщает пресс-служба минприроды.

Рысей в лесах региона осталось не больше 10 семей. Вид обитает на самой северной границе ареала и испытывает давление со стороны человека.

Корсак, степной лис, встречается только на юге области и конкурирует за выживание с обычной лисицей и аграриями.

Всего добавлено 25 видов: 14 животных и 11 растений. При этом исключено шесть видов: три - животных и три - растения — их популяции восстановились благодаря природоохранным мерам.

Повышена категория редкости для 19 видов. Например, черника, брусника, малый суслик теперь считаются находящимися под угрозой исчезновения (1-я категория). А вот степной пищухе стало чуть легче — ее статус изменен с 1-й на 3-ю категорию.

Теперь под особой охраной 288 видов животных и 298 видов растений и грибов. Новое издание Красной книги планируем к выпуску в 2027–2029 годах.