Экология Общество

В Красную книгу Самарской области включены рысь и корсак

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области утвердили новый перечень особо охраняемых видов животных и птиц. Главные новоселы областной Красной книги — два редких хищника — рысь и корсак, сообщает пресс-служба минприроды.

Рысей в лесах региона осталось не больше 10 семей. Вид обитает на самой северной границе ареала и испытывает давление со стороны человека.

Корсак, степной лис, встречается только на юге области и конкурирует за выживание с обычной лисицей и аграриями.

Всего добавлено 25 видов: 14 животных и 11 растений. При этом исключено шесть видов: три - животных и три - растения — их популяции восстановились благодаря природоохранным мерам.

Повышена категория редкости для 19 видов. Например, черника, брусника, малый суслик теперь считаются находящимися под угрозой исчезновения (1-я категория). А вот степной пищухе стало чуть легче — ее статус изменен с 1-й на 3-ю категорию.

Теперь под особой охраной 288 видов животных и 298 видов растений и грибов. Новое издание Красной книги планируем к выпуску в 2027–2029 годах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

