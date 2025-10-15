16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сообщения в соцсетях об уничтожении памятника природы "Урочище "Макарка" оказались фейком Команда Самарской области примет участие в Детском экологическом форуме Тольяттиазот поддержал проект по созданию экологической тропы в Самарской области Волонтеры МТС высадили гектар леса в национальном парке "Бузулукский бор" Юные самарские экологи приняли участие во всероссийском съезде школьных лесничеств

Экология Общество

Сообщения в соцсетях об уничтожении памятника природы "Урочище "Макарка" оказались фейком

БЕЗЕНЧУК. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Информация об уничтожении памятника природы "Урочище "Макарка" оказалась фейком, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Ранее в соцсетях появилась информация, что "в начале июня жители Безенчукского района сообщили о выбросах с ядовитым химическим запахом в реку Макарка – это часть реки Безенчук, которая впадает в Волгу". Далее в тексте приводились примеры, что выбросы продолжаются по сей день.  

Во вторник, 14 октября, эконадзор минприроды провел внеплановую проверку территории по информации в соцсетях. Инспекторы обследовали особо охраняемую территорию регионального значения в виде лугово-степного ландшафта площадью 42 га.

Экосистема в стабильном состоянии и не имеет признаков негативного воздействия и деградации. Прилегающая акватория реки Безенчук и ее береговая полоса не входят в ООПТ, но также не имеют следов негативных изменений.

Дополнительно обследовано место сброса сточных вод с очистных сооружений Безенчукского района. Стоки и поверхностные воды прозрачны, без запаха. Выше и ниже от места сброса вода в реке не различается. Следов загрязнения на берегу нет. Видно дно реки, плавают мальки рыбы.

"Необходимо отметить, что на территории пгт Безенчук нет каких-либо промышленных или химических предприятий, которые бы могли оказывать негативное воздействие на акваторию реки. В этом году проведена реконструкция очистных канализационных сооружений: по информации профильного ведомства, пуско-наладочные работы планируется завершить до 20 декабря 2025 г.", — говорится в сообщении министерства. 

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2