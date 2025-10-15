Сообщения в соцсетях об уничтожении памятника природы "Урочище "Макарка" оказались фейком

Информация об уничтожении памятника природы "Урочище "Макарка" оказалась фейком, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

Ранее в соцсетях появилась информация, что "в начале июня жители Безенчукского района сообщили о выбросах с ядовитым химическим запахом в реку Макарка – это часть реки Безенчук, которая впадает в Волгу". Далее в тексте приводились примеры, что выбросы продолжаются по сей день.

Во вторник, 14 октября, эконадзор минприроды провел внеплановую проверку территории по информации в соцсетях. Инспекторы обследовали особо охраняемую территорию регионального значения в виде лугово-степного ландшафта площадью 42 га.

Экосистема в стабильном состоянии и не имеет признаков негативного воздействия и деградации. Прилегающая акватория реки Безенчук и ее береговая полоса не входят в ООПТ, но также не имеют следов негативных изменений.

Дополнительно обследовано место сброса сточных вод с очистных сооружений Безенчукского района. Стоки и поверхностные воды прозрачны, без запаха. Выше и ниже от места сброса вода в реке не различается. Следов загрязнения на берегу нет. Видно дно реки, плавают мальки рыбы.

"Необходимо отметить, что на территории пгт Безенчук нет каких-либо промышленных или химических предприятий, которые бы могли оказывать негативное воздействие на акваторию реки. В этом году проведена реконструкция очистных канализационных сооружений: по информации профильного ведомства, пуско-наладочные работы планируется завершить до 20 декабря 2025 г.", — говорится в сообщении министерства.