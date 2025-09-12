Число участников кампании ВТБ по сохранению дальневосточного леопарда растет

К инициативе ВТБ и национального парка "Земля леопарда" по сохранению дальневосточного леопарда добавились новые участники. К проекту присоединилась "Национальная Лотерея", которая в сентябре направит часть средств от продажи билетов онлайн-лотереи "Форсаж 75" на охрану редчайшей кошки. С 1 по 30 сентября 1 рубль от каждого проданного билета будет перечислен на программу защиты леопарда. Кроме того, суперприз игры увеличен с 75 до 120 миллионов рублей, что символизирует число особей этого вида в дикой природе.

Петр Шпиленок, советник президента — председателя правления ВТБ и директор Фонда защитников природы, отметил важность проектов по защите дикой природы и привлечение внимания к проблемам диких животных. Он подчеркнул, что успешная охрана дальневосточного леопарда поможет улучшить условия обитания и восстановить популяции.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда", добавил, что сохранение леопарда — это забота не только о конкретном виде, но и о здоровье всей экосистемы. Он указал на важность стабильности популяции леопарда для чистоты воды и воздуха, а также для предотвращения лесных пожаров.

Ольга Костякова, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью "Национальной Лотереи", подчеркнула, что компания поддерживает проекты по защите природы и открыта для новых коллабораций. Участие в лотерее не только дает шанс на выигрыш, но и позволяет внести вклад в сохранение дальневосточного леопарда.

ВТБ выступает официальным хранителем семьи дальневосточных леопардов и реализует кампанию "Время быть заметным", целью которой является привлечение внимания к редким видам и биоразнообразию России. Дальневосточный леопард, находящийся на грани исчезновения, обитает в национальном парке "Земля леопарда". В рамках кампании его образ окрашен в синий цвет как символ возрождения.

Специалисты парка сообщают, что в 2024 году в охраняемых территориях юго-запада Приморья родились 14 котят. Эти территории являются последним убежищем для единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда.

Двадцать лет назад численность этого вида была критически низкой — всего 35 особей. Благодаря усилиям по охране, борьбе с браконьерством и просветительским инициативам, популяция увеличилась до более чем 120 особей.