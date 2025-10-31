АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь рыбы в водоемы двух регионов

АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь сазана в водохранилища Самарской и Саратовской областей. Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов состоялись в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов.
По заказу АО "Транснефть - Приволга" порядка 15 тыс. штук сазана были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы — 20 грамм. Молодь выпустили в Саратовское и Волгоградское водохранилища, руководствуясь рекомендациями Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). Из рыборазводных хозяйств мальки были доставлены спецтранспортом в пластиковых контейнерах.
За процессом выпуска наблюдали комиссия, в которую входили представители Волго-Камского территориального управления Росрыболовства и рыбоводной компании. Специалисты подтвердили удовлетворительное состояние молоди рыбы.
Ранее в Саратовское и Волгоградское водохранилища был осуществлен выпуск молоди стерляди в количестве 3461 шт.
Высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства являются важным элементом деятельности АО "Транснефть - Приволга". Восстановление рыбных ресурсов водоемов в регионах ведения производственной деятельности — часть экологической программы компании "Транснефть".
