Экология

АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь рыбы в водоемы двух регионов

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь сазана в водохранилища Самарской и Саратовской областей. Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов состоялись в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов.

По заказу АО "Транснефть - Приволга" порядка 15 тыс. штук сазана были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы — 20 грамм. Молодь выпустили в Саратовское и Волгоградское водохранилища, руководствуясь рекомендациями Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). Из рыборазводных хозяйств мальки были доставлены спецтранспортом в пластиковых контейнерах.

За процессом выпуска наблюдали комиссия, в которую входили представители Волго-Камского территориального управления Росрыболовства и рыбоводной компании. Специалисты подтвердили удовлетворительное состояние молоди рыбы.

Ранее в Саратовское и Волгоградское водохранилища был осуществлен выпуск молоди стерляди в количестве 3461 шт.

Высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства являются важным элементом деятельности АО "Транснефть - Приволга". Восстановление рыбных ресурсов водоемов в регионах ведения производственной деятельности — часть экологической программы компании "Транснефть".

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

