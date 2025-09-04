ВТБ и ВШМ СПбГУ разработали ИИ-ассистента для помощи в сохранении дальневосточного леопарда

ВТБ совместно с Высшей школой менеджмента СПбГУ и АНО "Дальневосточные леопарды" разработали ИИ-ассистента для сохранения редчайшей кошки планеты — дальневосточного леопарда. Программа обрабатывает и систематизирует огромные массивы информации о природе Приморского края, что позволяет учёным с помощью искусственного интеллекта точнее оценивать состояние экосистем и оперативно на них реагировать. Об этом в ходе ВЭФ-2025 рассказала Ольга Дергунова, руководитель ВТБ Образование, старший вице-президент ВТБ, директор ВШМ СПбГУ.

"ВТБ, ВШМ СПбГУ и АНО "Дальневосточные леопарды" связывает давнее стратегическое партнерство и общее видение того, как технологии, образование и забота о природе могут работать на общие цели. Вместе со студентами мы создали настоящего цифрового помощника, который меняет подход к сохранению уникальной природы Дальнего Востока. Для ВТБ ключевой приоритет в устойчивом развитии — поддержка проектов, которые дают молодым специалистам бесценный опыт и одновременно приносят реальную пользу обществу. Наш ИИ-ассистент — важный шаг в построении цифровой экосистемы для управления природными ресурсами, принятия решений на основе данных и сохранения биоразнообразия", — отметила Ольга Дергунова.

ИИ-ассистент позволил оцифровывать и структурировать накопленные за последние 50 лет архивные материалы о состоянии экосистем нацпарка "Земля леопарда", заповедников "Кедровая падь" и Уссурийский. Программа обеспечивает безопасное хранение информации, автообработку новых данных и позволяет формировать аналитические отчёты для исследователей и специалистов по охране природы.

"Исследователи десятилетиями собирали и хранили данные о состоянии нашей природы. Теперь благодаря цифровым инструментам эти сведения обретают новую жизнь и становятся эффективным инструментом охраны. Такой подход позволяет быстрее реагировать на вызовы, прогнозировать изменения в экосистемах и принимать решения, которые помогут сохранить дальневосточного леопарда и его среду обитания для будущих поколений", — прокомментировал Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

На следующем этапе проекта цифровое решение планируется расширить: добавить распознавание аудиозаписей, обработку снимков с фотоловушек, возможность для посетителей заповедников загружать новые фото природных явлений для научных и образовательных целей. ИИ-инструмент может быть масштабирован на другие заповедные территории России.

Инициатива стала продолжением реализованного в 2024 году кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений ВТБ", где студенческие команды разрабатывали стратегии развития нацпарка "Земля леопарда". ИИ-ассистент уже применяется в образовательных целях и стимулирует студентов использовать многолетние данные наблюдений о природе в научной работе.