ВТБ и ВШМ СПбГУ разработали ИИ-ассистента для помощи в сохранении дальневосточного леопарда

ВТБ совместно с Высшей школой менеджмента СПбГУ и АНО "Дальневосточные леопарды" разработали ИИ-ассистента для сохранения редчайшей кошки планеты — дальневосточного леопарда. Программа обрабатывает и систематизирует огромные массивы информации о природе Приморского края, что позволяет учёным с помощью искусственного интеллекта точнее оценивать состояние экосистем и оперативно на них реагировать. Об этом в ходе ВЭФ-2025 рассказала Ольга Дергунова, руководитель ВТБ Образование, старший вице-президент ВТБ, директор ВШМ СПбГУ.
"ВТБ, ВШМ СПбГУ и АНО "Дальневосточные леопарды" связывает давнее стратегическое партнерство и общее видение того, как технологии, образование и забота о природе могут работать на общие цели. Вместе со студентами мы создали настоящего цифрового помощника, который меняет подход к сохранению уникальной природы Дальнего Востока. Для ВТБ ключевой приоритет в устойчивом развитии — поддержка проектов, которые дают молодым специалистам бесценный опыт и одновременно приносят реальную пользу обществу. Наш ИИ-ассистент — важный шаг в построении цифровой экосистемы для управления природными ресурсами, принятия решений на основе данных и сохранения биоразнообразия", — отметила Ольга Дергунова.
ИИ-ассистент позволил оцифровывать и структурировать накопленные за последние 50 лет архивные материалы о состоянии экосистем нацпарка "Земля леопарда", заповедников "Кедровая падь" и Уссурийский. Программа обеспечивает безопасное хранение информации, автообработку новых данных и позволяет формировать аналитические отчёты для исследователей и специалистов по охране природы.
"Исследователи десятилетиями собирали и хранили данные о состоянии нашей природы. Теперь благодаря цифровым инструментам эти сведения обретают новую жизнь и становятся эффективным инструментом охраны. Такой подход позволяет быстрее реагировать на вызовы, прогнозировать изменения в экосистемах и принимать решения, которые помогут сохранить дальневосточного леопарда и его среду обитания для будущих поколений", — прокомментировал Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".
На следующем этапе проекта цифровое решение планируется расширить: добавить распознавание аудиозаписей, обработку снимков с фотоловушек, возможность для посетителей заповедников загружать новые фото природных явлений для научных и образовательных целей. ИИ-инструмент может быть масштабирован на другие заповедные территории России.
Инициатива стала продолжением реализованного в 2024 году кейс-чемпионата "Лаборатория бизнес-решений ВТБ", где студенческие команды разрабатывали стратегии развития нацпарка "Земля леопарда". ИИ-ассистент уже применяется в образовательных целях и стимулирует студентов использовать многолетние данные наблюдений о природе в научной работе.
Сохранение и развитие заповедных территорий — одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО "Амурский тигр" (с 2014 г.), Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.), ФГБУ "Земля леопарда" (с 2023 г.). ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 г. ВТБ поддерживает "Фонд защитников природы".
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей вида. Создание нацпарка "Земля леопарда" (Владивосток) и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных. По последним данным на "Земле леопарда" отмечено более 120 леопардов. За время исследований не зафиксировано случаев неспровоцированного нападения этого животного на человека.