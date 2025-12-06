16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Южном городе открыли филиал ДЮСШ хоккейной "⁠Лады" Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над "Ростовом" Во втором матче "Ладья" забросила 2 шайбы "Сибирским снайперам" "Ладья" проиграла "Сибирским снайперам" "Лада" уступила "Спартаку" на гостевом льду

Хоккей Спорт

В Южном городе открыли филиал ДЮСШ хоккейной "⁠Лады"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ледовой арене Южного города прошло торжественное открытие филиала детско-юношеской спортивной школы ХК "Лада". Все воспитанники будут обучаться совершенно бесплатно, а также обеспечиваться полным комплектом экипировки и необходимым инвентарем, сообщили в клубе.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Новый филиал школы посетили игроки ХК "Лада" — нападающий Андрей Обидин и защитник Даниил Бокун. Они пообщались с юными хоккеистами, поздравили их с началом спортивного пути и провели автограф-сессию.

Почетными гостями мероприятия стали врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, глава Волжского района Александр Шарков и генеральный директор ХК "Лада" Виталий Злобин.

"Сегодня мы открываем не просто школу, мы открываем будущее. Школа ХК "Лада" в Волжском районе станет местом, где каждый ребенок, независимо от возможностей и условий, сможет прийти в хоккей и попробовать себя в большом спорте. Уверен, что именно здесь вырастут наши новые таланты и, возможно, будущие звезды российского хоккея. Отдельная благодарность губернатору Самарской области Федорищеву Вячеславу Андреевичу за поддержку развития спорта в регионе. Также хочется отметить нашу многолетнюю, надежную и крепкую поддержку со стороны компании "Полипласт". Их вклад — это ключевой фактор того, что сегодня мы стоим здесь, на открытии школы. Без их участия этот проект был бы невозможен. Сегодня мы делаем большой шаг вперед. Добро пожаловать в хоккей!", — отметил Виталий Злобин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4