В Южном городе открыли филиал ДЮСШ хоккейной "⁠Лады"

В ледовой арене Южного города прошло торжественное открытие филиала детско-юношеской спортивной школы ХК "Лада". Все воспитанники будут обучаться совершенно бесплатно, а также обеспечиваться полным комплектом экипировки и необходимым инвентарем, сообщили в клубе.

Новый филиал школы посетили игроки ХК "Лада" — нападающий Андрей Обидин и защитник Даниил Бокун. Они пообщались с юными хоккеистами, поздравили их с началом спортивного пути и провели автограф-сессию.

Почетными гостями мероприятия стали врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, глава Волжского района Александр Шарков и генеральный директор ХК "Лада" Виталий Злобин.

"Сегодня мы открываем не просто школу, мы открываем будущее. Школа ХК "Лада" в Волжском районе станет местом, где каждый ребенок, независимо от возможностей и условий, сможет прийти в хоккей и попробовать себя в большом спорте. Уверен, что именно здесь вырастут наши новые таланты и, возможно, будущие звезды российского хоккея. Отдельная благодарность губернатору Самарской области Федорищеву Вячеславу Андреевичу за поддержку развития спорта в регионе. Также хочется отметить нашу многолетнюю, надежную и крепкую поддержку со стороны компании "Полипласт". Их вклад — это ключевой фактор того, что сегодня мы стоим здесь, на открытии школы. Без их участия этот проект был бы невозможен. Сегодня мы делаем большой шаг вперед. Добро пожаловать в хоккей!", — отметил Виталий Злобин.