Хоккей Спорт

"Лада" в гостях обыграла "Ак Барс"

КАЗАНЬ. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 1 ноября, в Казани "Лада" оказалась сильнее "Ак Барса", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы забили счет на седьмой минуте: Евгений Грошев поборолся на чужом пятаке и открыл счет не только в матче, но и своим шайбам в сезоне. На девятой минуте счет стал равным: Илья Сафонов реализовал большинство, подправив шайбу после броска партнера. На первой минуте второго периода Кирилл Семенов вывел вперед "барсов". На 34-й минуте Иван Романов, стоя спиной к воротам "Ак Барса", отправил в них шайбу, сравняв счет. На 39-й минуте Семенов оформил дубль, добив шайбу, отбитую Иваном Бочаровым. На 52-й минуте "Лада" сравняла счёт после того, как Андрей Обидин откликнулся на передачу Дмитрия Кугрышева из-за ворот.

Судьба матча решилась в овертайме. На его последней минуте Данила Дяденькин принес "Ладе" победу, завершив точным броском контратаку "Лады".

"Ак Барс" (Казань) — "Лада" — 3:4 ОТ (1:1; 2:1; 0:1; 0:1) 

