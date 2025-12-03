"Ладья" проиграла "Сибирским снайперам"

Соперником "Ладьи" в очередном матче Olimpbet чемпионата МХЛ были "Сибирские Снайперы", прямой конкурент тольяттинцев в борьбе за место в плей-ин.
В первом периоде Арсений Кухно и Кирилл Исаенко по разу реализовали численное преимущество, создав гостям задел в две шайбы.
На 29-й минуте Матвей Ненахов забросил третью шайбу в ворота "Ладьи". Точку на 54-й минуте поставил Иван Рябов — победа сибиряков со счетом 4:0.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!