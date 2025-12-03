"Ладья" проиграла "Сибирским снайперам"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Соперником "Ладьи" в очередном матче Olimpbet чемпионата МХЛ были "Сибирские Снайперы", прямой конкурент тольяттинцев в борьбе за место в плей-ин.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"