ИТ-холдинг Т1 провел первую Премию Т1, отметив лучшие цифровые проекты страны

ИТ-холдинг Т1, крупнейшая ИТ-компания России, провел первую церемонию вручения Премии Т1 — награды для партнеров, внедривших наиболее масштабные, смелые и новаторские решения, которые стали важным вкладом в укрепление технологической независимости России. В состав жюри Премии Т1 вошли представители Минцифры РФ, РЖД, Росатома, Московского авиационного института, Политехнического музея, а также бизнес-издания РБК.
Победителями премии стали крупнейшие банки и отраслевые лидеры: Альфа-Банк, Аэрофлот, ВТБ, ВымпелКом, Деметра-Холдинг, Почта России, Росгосстрах, РусГидро, Северсталь-Инфоком. Компании были отмечены за проекты, ставшие знаковыми для российского ИТ-рынка — от внедрения масштабных цифровых платформ и облачных сервисов до развития решений в области финтеха, кибербезопасности и автоматизации критической инфраструктуры. Специальную награду в номинации "Проект отраслевого значения" получил банк ВТБ, а в номинации "ИТ: от сердца к бизнесу", где победителя определяли зрители, победу одержала компания РусГидро.
"Финалистами нашей премии стали компании, которые ставят перед собой по-настоящему сложные цели. Каждый из десятков наших совместных проектов с победителями Премии Т1 — это кирпичик в фундаменте общего технологического будущего России, а в некоторых случаях — целая несущая конструкция, без которой невозможно движение вперед. Мы высоко ценим партнеров, которые готовы брать на себя ответственность за развитие технологий национального масштаба. Такие проекты меняют повседневную жизнь россиян к лучшему каждый день", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.
Победители Премии ИТ-холдинга Т1
- Номинация "Хранение и управление данными" — РЖД
- Номинация "Автоматизация ИТ-процессов" — Северсталь-Инфоком
- Номинация "Цифровая трансформация" — РусГидро
- Номинация "Автоматизация корпоративных продаж" — Аэрофлот
- Номинация "Внедрение Process Mining систем" — Почта России
- Номинация "Обезличивание данных" — Росгосстрах
- Номинация "AI-инфраструктура" — Альфа-Банк
- Номинация "Облачная ИТ-инфраструктура" — Деметра-Холдинг
- Номинация "ИТ-поддержка" — ВымпелКом
- Номинация "Процессинговое решение" — ВТБ.
