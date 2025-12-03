16+
ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 провел первую Премию Т1, отметив лучшие цифровые проекты страны

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ИТ-холдинг Т1, крупнейшая ИТ-компания России, провел первую церемонию вручения Премии Т1 — награды для партнеров, внедривших наиболее масштабные, смелые и новаторские решения, которые стали важным вкладом в укрепление технологической независимости России. В состав жюри Премии Т1 вошли представители Минцифры РФ, РЖД, Росатома, Московского авиационного института, Политехнического музея, а также бизнес-издания РБК.

Победителями премии стали крупнейшие банки и отраслевые лидеры: Альфа-Банк, Аэрофлот, ВТБ, ВымпелКом, Деметра-Холдинг, Почта России, Росгосстрах, РусГидро, Северсталь-Инфоком. Компании были отмечены за проекты, ставшие знаковыми для российского ИТ-рынка — от внедрения масштабных цифровых платформ и облачных сервисов до развития решений в области финтеха, кибербезопасности и автоматизации критической инфраструктуры. Специальную награду в номинации "Проект отраслевого значения" получил банк ВТБ, а в номинации "ИТ: от сердца к бизнесу", где победителя определяли зрители, победу одержала компания РусГидро.

"Финалистами нашей премии стали компании, которые ставят перед собой по-настоящему сложные цели. Каждый из десятков наших совместных проектов с победителями Премии Т1 — это кирпичик в фундаменте общего технологического будущего России, а в некоторых случаях — целая несущая конструкция, без которой невозможно движение вперед. Мы высоко ценим партнеров, которые готовы брать на себя ответственность за развитие технологий национального масштаба. Такие проекты меняют повседневную жизнь россиян к лучшему каждый день", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Победители Премии ИТ-холдинга Т1

  • Номинация "Хранение и управление данными" — РЖД
  • Номинация "Автоматизация ИТ-процессов" — Северсталь-Инфоком
  • Номинация "Цифровая трансформация" — РусГидро
  • Номинация "Автоматизация корпоративных продаж" — Аэрофлот
  • Номинация "Внедрение Process Mining систем" — Почта России
  • Номинация "Обезличивание данных" — Росгосстрах
  • Номинация "AI-инфраструктура" — Альфа-Банк
  • Номинация "Облачная ИТ-инфраструктура" — Деметра-Холдинг
  • Номинация "ИТ-поддержка" — ВымпелКом
  • Номинация "Процессинговое решение" — ВТБ.

