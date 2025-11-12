МТС проведет серию бесплатных семинаров для предпринимателей Самарской области

МТС проведет серию бесплатных полезных вебинаров о цифровых решениях, которые помогают в работе бизнеса и организаций. Образовательная программа включает практические советы и готовые кейсы по внедрению инновационных инструментов для цифровой трансформации предприятия.

20 ноября в 12:00 пройдет вебинар "План перевыполнен": как усилить работу отдела продаж. Руководитель направления МТС Exolve Сергей Солдатенков расскажет о современных технологиях, которые просто встраиваются в любой бизнес и повышают продажи. Вебинар будет полезен владельцам бизнеса и руководителям компаний.

25 ноября в 12:00 пройдет вебинар "Как защитить свой бизнес за 60 минут": просто о бэкапах и безопасности данных. Если сотрудник случайно удалил базу данных в продакшн-среде, серверную затопило или атаковал вирус-шифровальщик — люди жалеют о том, что вчера не сделали резервную копию. На вебинаре эксперты поделятся, где и как максимально эффективно создавать и хранить резервные копии. Вебинар будет полезен руководителям компаний, начальникам ИТ-отделов, ИТ-специалистам.

27 ноября в 12:00 пройдет вебинар "Как бизнесу работать с геопозиционированием", когда GPS нестабилен. Эксперты расскажут, как, использовать технологии LBS, GPS и Wi-Fi вместе, стабильно получать данные о перемещениях и обеспечить высокую точность в текущих условиях. Вебинар будет полезен: CTO, руководителям IT- и продуктовых команд, всем, кто работает с мобильными сервисами (доставкой, каршерингом и велопрокатами, сервисным обслуживанием и ремонтом).