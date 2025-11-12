МТС проведет серию бесплатных семинаров для предпринимателей Самарской области

МТС проведет серию бесплатных полезных вебинаров о цифровых решениях, которые помогают в работе бизнеса и организаций. Образовательная программа включает практические советы и готовые кейсы по внедрению инновационных инструментов для цифровой трансформации предприятия.
20 ноября в 12:00 пройдет вебинар "План перевыполнен": как усилить работу отдела продаж. Руководитель направления МТС Exolve Сергей Солдатенков расскажет о современных технологиях, которые просто встраиваются в любой бизнес и повышают продажи. Вебинар будет полезен владельцам бизнеса и руководителям компаний.
25 ноября в 12:00 пройдет вебинар "Как защитить свой бизнес за 60 минут": просто о бэкапах и безопасности данных. Если сотрудник случайно удалил базу данных в продакшн-среде, серверную затопило или атаковал вирус-шифровальщик — люди жалеют о том, что вчера не сделали резервную копию. На вебинаре эксперты поделятся, где и как максимально эффективно создавать и хранить резервные копии. Вебинар будет полезен руководителям компаний, начальникам ИТ-отделов, ИТ-специалистам.
27 ноября в 12:00 пройдет вебинар "Как бизнесу работать с геопозиционированием", когда GPS нестабилен. Эксперты расскажут, как, использовать технологии LBS, GPS и Wi-Fi вместе, стабильно получать данные о перемещениях и обеспечить высокую точность в текущих условиях. Вебинар будет полезен: CTO, руководителям IT- и продуктовых команд, всем, кто работает с мобильными сервисами (доставкой, каршерингом и велопрокатами, сервисным обслуживанием и ремонтом).
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?