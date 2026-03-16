Прокуратура Самары через суд обязала мэрию обеспечить обслуживание объектов ЖКХ

На основании коллективного обращения граждан и по результатам проверки, проведённой прокуратурой города, выявлены серьёзные нарушения в сфере водоснабжения и теплоснабжения, сообщает пресс-служба прокуратуры Самары.
Надзорные мероприятия показали, что в реестре муниципального имущества Самары числится 347 объектов водоснабжения и теплоснабжения, которые фактически не переданы на обслуживание ресурсоснабжающим организациям.
Для устранения нарушений и защиты прав граждан прокуратура направила в Ленинский районный суд исковые заявления с требованиями обязать департамент управления имуществом администрации Самары передать указанные объекты для их надлежащей эксплуатации и обслуживания специализированным организациям.
Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме. Исполнение судебных решений находится на контроле городской прокуратуры.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.