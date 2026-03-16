Прокуратура Самары через суд обязала мэрию обеспечить обслуживание объектов ЖКХ

На основании коллективного обращения граждан и по результатам проверки, проведённой прокуратурой города, выявлены серьёзные нарушения в сфере водоснабжения и теплоснабжения, сообщает пресс-служба прокуратуры Самары.

Надзорные мероприятия показали, что в реестре муниципального имущества Самары числится 347 объектов водоснабжения и теплоснабжения, которые фактически не переданы на обслуживание ресурсоснабжающим организациям.

Для устранения нарушений и защиты прав граждан прокуратура направила в Ленинский районный суд исковые заявления с требованиями обязать департамент управления имуществом администрации Самары передать указанные объекты для их надлежащей эксплуатации и обслуживания специализированным организациям.

Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме. Исполнение судебных решений находится на контроле городской прокуратуры.