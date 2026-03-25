Дело экс-ректора СГЭУ в третий раз пытаются направить в суд

В среду, 25 марта, Самарским областным судом удовлетворена апелляционная жалоба защиты по так называемому "ректорскому делу". Обвиняемые бывшие ректор Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлана Ашмарина и сотрудница этого вуза Лариса Березовская обжаловали отказ судьи Самарского районного суда Юлии Мироновой признать незаконным продление следствия.

Адвокат сослался на то, что по закону продлевать следствие был вправе только руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а никак не заместитель одного из отделов Самарского управления СК. Тем самым, по его словам, нарушен внутренний ведомственный контроль.

В областном суде с доводами защиты согласились и направили жалобу на повторное рассмотрение обратно в Самарский районный суд.

Напомним, Ашмарина и Березовская обвинялись в присвоении и растрате денежных средств на сумму около 1,5 млн. руб., полученных университетом за выполнение научно-исследовательских работ. В начале следствия от своих должностей они были отстранены.

Однако, сам университет при рассмотрении уголовного дела себя потерпевшим не признал и, наоборот, заявил об экономической пользе для университета на сумму около 50 млн руб., полученной от выполнения этих НИРов.

Дело дважды направлялось в Октябрьский районный суд и дважды возвращалось в прокуратуру области для устранения серьезных недостатков, с которыми рассмотреть дело в суде было невозможно.

Сейчас следствием предпринята третья попытка отправить дело в суд, для чего его передали на утверждение в прокуратуру, только на этот раз в прокуратуру Октябрьского района. Теперь же вопрос о законности продления следствия решением областного суда отправлен на пересмотр.

"В ходе всего предварительного следствия моим подзащитным почти двадцать раз перепредъявлялось обвинение, - уверяет адвокат Андрей Карномазов. - Спрашивается, если бы они действительно совершили какое-нибудь преступление, разве потребовалось бы обвинение столько раз менять и переделывать? Просто область научных исследований обладает очень большой спецификой, поэтому грамотно разобраться в этом не так-то и просто. Но мы верим в то, что когда-нибудь это обязательно произойдет".