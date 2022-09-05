Суд отстранил от должности ректора СГЭУ Светлану Ашмарину

Самарский районный суд 5 сентября отстранил ректора Самарского экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину от должности, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Напомним, в августе 2021 г. в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, Ашмарина и ее подчиненная Лариса Березовская вели переговоры с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Предположительно, в итоге от СГЭУ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей.

Разбирательство по уголовному делу закончено. Санкция статьи УК РФ "Мошенничество" предусматривает реальное лишение свободы.

Светлана Ашмарина была под домашним арестом, но защита смогла освободить ее от этой меры пресечения. 1 сентября, как сообщает Александр Хинштейн, ректор вышла на работу. По словам депутата, показания на руководителя вуза давали в том числе сотрудники СГЭУ, поэтому на них "ректор может оказывать давление".

Кроме того, как сообщает Александр Хинштейн, Ашмарина успела распорядиться о выплате себе премии в размере 474,8 тыс. рублей: "причем именно за тот период, когда и были совершены преступления (1-е полугодие 2021 г.)".

По ходатайству следователя СУ СК РФ по Самарской области суд отстранил ректора от должности.