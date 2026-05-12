Ушел в семинарию: в Самаре начался суд над директором школы за хищение почти миллиона

Судья Кировского района Самары Сергей Драгунов начал рассматривать уголовное дело в отношении Леонида Радаева. Последний трудился директором школы №34 в Самаре и покинул должность, опубликовав напоследок стихотворение "Грешу и каюсь".
Судя по картотеке суда, рассматривать уголовное дело о "недетских махинациях" в школе суд начал в апреле и следующее заседание состоится 13 мая. Теперь уже бывшего директора обвинили в 12 эпизодах крупного мошенничества (ч. 3 ст. 159). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы.
Напомним, по версии следствия, директор школы, используя служебные полномочия, поручил вносить в кадровую и финансовую документацию ложные сведения. Данные касались якобы трудоустроенных в школу людей. На самом же деле, как предполагает следствие, эти "сотрудники" в образовательном учреждении не работали (правда, зарплату им исправно начисляли), а 900 тыс. рублей, согласно оперативным данным, "утекли" в карман директора. Интересно, что сам мужчина в чате департамента образования после возбуждения уголовных дел сообщил, что он стал студентом Духовной семинарии.
"Позади четыре экзаменационных испытания: древнеславянский язык и основы богослужения, закон божий, сочинение (не писал с прошлого века), история Отечества. Слава Богу, что впереди будет новая жизнь благодатного служения!" - писал Радаев.
Далее он привел стихотворение "Грешу и каюсь". Леонида Радаева уволили из школы в связи с утратой доверия.
