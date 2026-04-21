В Отрадном суд постановил взыскать с дроппера 150 тыс. руб. в пользу пенсионерки

Рассмотрев иск прокурора Отрадного, суд удовлетворил требования о взыскании с дроппера 150 тыс. рублей в пользу пенсионерки, сообщает прокуратура Самарской области.

Основанием для обращения в суд послужили материалы уголовного дела, из которых следовало, что женщина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием вынудили потерпевшую перевести свои сбережения на "безопасный" счет.

В ходе предварительного расследования была установлена личность владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги.

После вступления судебного постановления в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.