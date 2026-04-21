В Отрадном суд постановил взыскать с дроппера 150 тыс. руб. в пользу пенсионерки

Рассмотрев иск прокурора Отрадного, суд удовлетворил требования о взыскании с дроппера 150 тыс. рублей в пользу пенсионерки, сообщает прокуратура Самарской области.
Основанием для обращения в суд послужили материалы уголовного дела, из которых следовало, что женщина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием вынудили потерпевшую перевести свои сбережения на "безопасный" счет.
В ходе предварительного расследования была установлена личность владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги.
После вступления судебного постановления в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???