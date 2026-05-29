Суд обязал мэрию Самары расселить жильцов из аварийного дома в Куйбышевском районе

Куйбышевский районный суд Самары встал на защиту жильцов аварийного дома по адресу: г. Самара, пер. Торговый, 25. Суд признал незаконным бездействие городской администрации, которая не предприняла необходимых мер по расселению граждан после того, как здание официально признали подлежащим сносу.

Указанный жилой дом признан аварийным еще в июле 2022 года. Судом установлено, что жильцы более 70 комнат указанного дома проживают в условиях, представляющих опасность для здоровья и жизни.

С июля 2022 г. администрация не обеспечила предоставление альтернативных жилых помещений по договору социального найма ни одному из жильцов дома, в том числе гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом сроки расселения неоднократно переносились, а четкий механизм реализации жилищных прав граждан не был разработан и утвержден.

В судебном заседании более 30 жильцов аварийного дома настаивали, что администрация незаконно бездействует, необоснованно переносит сроки расселения дома, подвергая опасности граждан.

Представители администрации возражали против административного иска, указывая, что установление сроков расселения осуществлено в пределах компетенции.

"Ранее администрация г. о. Самара подала в суд более 80 исков к жильцам данного дома и просила суд запретить пользоваться жилыми помещениями, без предоставления гражданам иных жилых помещений в пользование. В удовлетворении указанных исков отказано решениями Куйбышевского районного суда г. Самары, " — пояснили в суде.

С учетом всех обстоятельств, суд согласился с позицией жильцов дома и признал незаконным бездействие мэрии, а также распоряжение, которым продлены сроки расселения без реального экономического обоснования и без учета наличия угрозы для граждан.

Суд обязал администрацию устранить допущенные нарушения в течение 3 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

 

