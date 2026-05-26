Самарец проведет 9 лет за решеткой за призывы к терроризму в соцсетях

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
УФСБ России по Самарской области в результате мониторинга интернета вычислило, что 26-летний самарец неоднократно размещал в публичных сообществах социальной сети "ВКонтакте" материалы, оправдывающие деятельность сторонников международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Центральный окружной военный суд признал подозреваемого виновным и приговорил к лишению свободы на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

"Всего с начала 2026 года следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено 8 уголовных дел по аналогичной статье УК РФ, 6 лиц осуждено и приговорено к штрафам или лишению свободы в колониях строгого режима", — добавили в управлении.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

