Член ОПГ из Самарской области не смог оспорить 18-летний срок в Верховном суде

Член ОПГ из Самарской области не смог оспорить 18-летний срок в Верховном суде

МОСКВА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Верховный суд РФ оставил в силе приговор Дмитрию Меренкову, участнику преступной группировки "Неверовские", действовавшей на территории Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина получил 18 лет колонии за разбой и приготовление к убийству по найму. Суд вынес решение на основании вердикта присяжных.

В своей кассационной жалобе Меренков утверждал, что коллегия присяжных была необъективна, поскольку состояла преимущественно из женщин, а также ссылался на нарушения уголовно-процессуальных норм.

Верховный суд не нашел оснований для пересмотра дела и оставил приговор без изменений.

Ранее высшая инстанция уже рассматривала дело, где осужденный также жаловался на тенденциозность состава коллегии присяжных заседателей, в которую входило 10 женщин. "Фигурант полагал, что раз он обвинялся в убийстве женщины, то такой состав коллегии не может вынести объективный приговор", - сообщало РАПСИ. 

Напомним, уголовное дело фигуранта находилось в производстве следователя Следственного комитета России. А судебный процесс проходил в закрытом режиме — без журналистов

С 2001 г. осужденный являлся членом банды, входившей в состав ОПС, созданного Сергеем Неверовым и занимавшегося "устранением" конкурентов, "крышеванием", вымогательством и рейдерскими захватами предприятий. Участниками банды совершили ряд преступлений, в том числе в 2013 г. - приготовление к убийству и в октябре 2020 г. - разбойное нападение.

Группировку "Неверовские" связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

