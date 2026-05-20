Член ОПГ из Самарской области не смог оспорить 18-летний срок в Верховном суде

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Дмитрию Меренкову, участнику преступной группировки "Неверовские", действовавшей на территории Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина получил 18 лет колонии за разбой и приготовление к убийству по найму. Суд вынес решение на основании вердикта присяжных.

В своей кассационной жалобе Меренков утверждал, что коллегия присяжных была необъективна, поскольку состояла преимущественно из женщин, а также ссылался на нарушения уголовно-процессуальных норм.

Верховный суд не нашел оснований для пересмотра дела и оставил приговор без изменений.

Ранее высшая инстанция уже рассматривала дело, где осужденный также жаловался на тенденциозность состава коллегии присяжных заседателей, в которую входило 10 женщин. "Фигурант полагал, что раз он обвинялся в убийстве женщины, то такой состав коллегии не может вынести объективный приговор", - сообщало РАПСИ.

Напомним, уголовное дело фигуранта находилось в производстве следователя Следственного комитета России. А судебный процесс проходил в закрытом режиме — без журналистов

С 2001 г. осужденный являлся членом банды, входившей в состав ОПС, созданного Сергеем Неверовым и занимавшегося "устранением" конкурентов, "крышеванием", вымогательством и рейдерскими захватами предприятий. Участниками банды совершили ряд преступлений, в том числе в 2013 г. - приготовление к убийству и в октябре 2020 г. - разбойное нападение.