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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор члену ОПС "Неверовские"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор члену банды, которая входила в состав преступного сообщества "Неверовские". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчину судили по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ч. 1 ст. 30, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству общеопасным способом, организованной группой").

С 2001 г. он являлся членом банды, входившей в состав ОПС, созданного Сергеем Неверовым и занимавшегося "устранением" конкурентов, "крышеванием", вымогательством и рейдерскими захватами предприятий. Участниками банды совершили ряд преступлений, в том числе в 2013 г. - приготовление к убийству и в октябре 2020 г. - разбойное нападение

26 марта 2024 г. присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт. Подсудимому назначили 18 лет колонии строгого режима.

По данным Волга Ньюс, речь идет о Дмитрии Меренкове. Это уголовное дело находилось в производстве следователя СК России. А судебный процесс проходил в закрытом режиме - без журналистов. Но, по информации Волга Ньюс, Меренкову вменяли в вину участие в приготовлении к убийству Загужева и Петровского, а также разбойное нападение на Зиятдинова.

Напомним, ОПС "Неверовские" связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.

Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассмотрение уголовного дела еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательстве, разбое, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении числился эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от 10 до 20 лет лишения свободы.

Еще одной подгруппой "Неверовских" считали группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010-2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Сам Сергей Неверов, предположительно, мог скрыться на Украине.

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