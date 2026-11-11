Нотариуса из Самарской области и ее помощника осудили за незаконное использование копий паспортов

10 ноября Ставропольский районный суд вынес приговор нотариусу Юлии Трушкиной и ее помощнику Константину Трушкину. Их признали виновными в незаконном сборе и хранении персональных данных (ст. 272.1 УК РФ).
Женщина незаконно предоставила помощнику доступ к Единой информационной системе нотариата. Для этого нотариус передала сообщнику пароль от программы "Клиент ЕИС", удаленный доступ к служебному компьютеру и авторизовала сессию с помощью своей логин-пары и усиленной квалифицированной электронной подписи. Так, Трушкин беспрепятственно заходил в базу данных, знакомился с паспортными данными граждан РФ и тайно копировал их.
Кроме того, нотариус сама участвовала в компрометации данных. Она фотографировала экраны рабочих ПК с персональными данными и пересылала эти снимки сообщнику через мессенджер.
Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Также они изъяли телефоны.
Суд назначил женщине штраф 700 тыс. руб. и на два года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с обработкой и хранением охраняемой законом информации. Ее помощника оштрафовали на 400 тыс. рублей.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон