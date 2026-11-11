Нотариуса из Самарской области и ее помощника осудили за незаконное использование копий паспортов

10 ноября Ставропольский районный суд вынес приговор нотариусу Юлии Трушкиной и ее помощнику Константину Трушкину. Их признали виновными в незаконном сборе и хранении персональных данных (ст. 272.1 УК РФ).

Женщина незаконно предоставила помощнику доступ к Единой информационной системе нотариата. Для этого нотариус передала сообщнику пароль от программы "Клиент ЕИС", удаленный доступ к служебному компьютеру и авторизовала сессию с помощью своей логин-пары и усиленной квалифицированной электронной подписи. Так, Трушкин беспрепятственно заходил в базу данных, знакомился с паспортными данными граждан РФ и тайно копировал их.

Кроме того, нотариус сама участвовала в компрометации данных. Она фотографировала экраны рабочих ПК с персональными данными и пересылала эти снимки сообщнику через мессенджер.

Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Также они изъяли телефоны.

Суд назначил женщине штраф 700 тыс. руб. и на два года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с обработкой и хранением охраняемой законом информации. Ее помощника оштрафовали на 400 тыс. рублей.