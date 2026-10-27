В Сызрани рецидивист, имеющий 18 судимостей, получил еще один срок за хищение из магазина

Сызранский городской суд вынес приговор мужчине, уже имеющему 18 судимостей. Судебное заседание проходило с использованием сеанса видеоконференцсвязи, поскольку обвиняемый уже отбывает наказание в колонии-поселении.

По данным материалов суда, рецидивист совершил мелкое хищение имущества. Подсудимый полностью признал вину в совершении хищения товарно-материальных ценностей из сетевого гипермаркета.

Судом назначен приговор в виде 4 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 8 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.