Первые платные парковочные зоны в Самаре оборудуют до конца 2026 года

В Самаре приступили к обустройству первых 28 платных парковочных зон. Все они разместятся в историческом центре города, среди наиболее крупных — зоны на ул. Молодогвардейской и ул. Фрунзе, где оборудуют 192 парковочных места, и на ул. Максима Горького — 176 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Для обозначения платных парковок в этих и других локациях наносится специальная разметка синего цвета, устанавливаются дорожные знаки, а также внешнее оборудование программно-аппаратного комплекса "Парковки63" с камерами фото- и видеофиксации.

"В этом году система платных парковок в Самаре начнет работать в тестовом режиме, запуск планируем до конца года. У нас будет применен ряд технологических новшеств, которых еще нет в других городах России. Например, около каждой парковочной зоны будут обозначаться интересные для посещения объекты, водители смогут получать информацию об уборке улиц в ближайшие часы, — сказал глава города Самары Иван Носков. — Проект позволит оптимизировать многие городские пространства, разгрузить дороги в центре города и увеличить скорость транспортного потока, а также сделать еще более стабильной работу общественного транспорта. В перспективе планируем расширить проект платных парковок на другие районы города", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Суммарно первые 28 платных парковочных зон вместят более 2 тысяч мест. Парковки появятся на площади Революции, Волжском проспекте, а также на 20 улицах — Молодогвардейской, Максима Горького, Фрунзе, Маяковского, Чапаевской, Вилоновской, Ульяновской, Красноармейской, Льва Толстого, Степана Разина, Некрасовской, Пионерской, Водников, Алексея Толстого, Венцека, Комсомольской, Ленинградской, Полевой, Лесной и Первомайской, на Аллее проектировщиков (от ул. Первомайской до ул. Невской), на Чкаловском, Ульяновском и Безымянском спусках.

"По каждой из локаций разработан и согласован с Госавтоинспекцией индивидуальный проект организации дорожного движения с учетом геометрии улицы, интенсивности транспортного потока и прилегающей застройки. Для минимизации аварийных ситуаций на большинстве локаций предполагается параллельная парковка. Она экономит ширину проезжей части и снижает помехи для движения, что особенно важно для узких улиц исторического центра", — сказал директор МКУ "ЦОДД" города Самары Александр Моргун.

Стоимость одного часа парковки составит 95 рублей — тариф актуализирован согласно методике расчета платы за парковку, утвержденной постановлением правительства Самарской области. Стоимость рассчитывается согласно среднедушевому доходу за II квартал 2026 года (62 333 рубля). Вместе с тем предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Парковки будут бесплатными первые 15 минут, с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно — в выходные.

Напомним, что реализацией проекта "Парковки63" совместно с администрацией города Самары занимаются МКУ "Центр организации дорожного движения" и бизнес-группа Сбер2В, предоставляющая решение "Цифровое парковочное пространство". В настоящее время проходит регистрация домена для запуска городского сайта платных парковок.

С перечнем платных парковочных зон, которые планируется оборудовать до конца 2026 года, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Самары.