Первые платные парковочные зоны в Самаре оборудуют до конца 2026 года

В Самаре приступили к обустройству первых 28 платных парковочных зон. Все они разместятся в историческом центре города, среди наиболее крупных — зоны на ул. Молодогвардейской и ул. Фрунзе, где оборудуют 192 парковочных места, и на ул. Максима Горького — 176 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Для обозначения платных парковок в этих и других локациях наносится специальная разметка синего цвета, устанавливаются дорожные знаки, а также внешнее оборудование программно-аппаратного комплекса "Парковки63" с камерами фото- и видеофиксации.
"В этом году система платных парковок в Самаре начнет работать в тестовом режиме, запуск планируем до конца года. У нас будет применен ряд технологических новшеств, которых еще нет в других городах России. Например, около каждой парковочной зоны будут обозначаться интересные для посещения объекты, водители смогут получать информацию об уборке улиц в ближайшие часы, — сказал глава города Самары Иван Носков. — Проект позволит оптимизировать многие городские пространства, разгрузить дороги в центре города и увеличить скорость транспортного потока, а также сделать еще более стабильной работу общественного транспорта. В перспективе планируем расширить проект платных парковок на другие районы города", — сказал глава города Самары Иван Носков.
Суммарно первые 28 платных парковочных зон вместят более 2 тысяч мест. Парковки появятся на площади Революции, Волжском проспекте, а также на 20 улицах — Молодогвардейской, Максима Горького, Фрунзе, Маяковского, Чапаевской, Вилоновской, Ульяновской, Красноармейской, Льва Толстого, Степана Разина, Некрасовской, Пионерской, Водников, Алексея Толстого, Венцека, Комсомольской, Ленинградской, Полевой, Лесной и Первомайской, на Аллее проектировщиков (от ул. Первомайской до ул. Невской), на Чкаловском, Ульяновском и Безымянском спусках.
"По каждой из локаций разработан и согласован с Госавтоинспекцией индивидуальный проект организации дорожного движения с учетом геометрии улицы, интенсивности транспортного потока и прилегающей застройки. Для минимизации аварийных ситуаций на большинстве локаций предполагается параллельная парковка. Она экономит ширину проезжей части и снижает помехи для движения, что особенно важно для узких улиц исторического центра", — сказал директор МКУ "ЦОДД" города Самары Александр Моргун.
Стоимость одного часа парковки составит 95 рублей — тариф актуализирован согласно методике расчета платы за парковку, утвержденной постановлением правительства Самарской области. Стоимость рассчитывается согласно среднедушевому доходу за II квартал 2026 года (62 333 рубля). Вместе с тем предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Парковки будут бесплатными первые 15 минут, с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно — в выходные.
Напомним, что реализацией проекта "Парковки63" совместно с администрацией города Самары занимаются МКУ "Центр организации дорожного движения" и бизнес-группа Сбер2В, предоставляющая решение "Цифровое парковочное пространство". В настоящее время проходит регистрация домена для запуска городского сайта платных парковок.
С перечнем платных парковочных зон, которые планируется оборудовать до конца 2026 года, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Самары.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...