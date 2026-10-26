Более 187 тыс. школьников Самарской области приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

В Самарской области прошла Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" для школьников 1–9 классов и дошкольников старше пяти лет. Она направлена на повышение дорожной грамотности детей и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Организаторы — Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, платформа "Учи.ру" и АНО "Национальные приоритеты", мероприятие проводилось при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Сотрудники Госавтоинспекции также проводили в школах Самары уроки безопасности, встречи и лекции по правилам дорожного движения.
25 октября завершился первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги". В Самарской области в нём приняли участие 187 257 школьников, а целом в России к олимпиаде присоединились 4 млн школьников.
"Забота о детях — это не только слова, но и конкретные дела. Чтобы юный участник дорожного движения чувствовал себя уверенно, мы одновременно обновляем дорожно-транспортную инфраструктуру и ведём просветительскую работу. В этом году дорожники приводят в порядок более 3,3 тыс. км школьных маршрутов. Параллельно продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". Видим, что такой формат востребован, значит, будем и дальше развивать эту работу", — сообщил заместитель Председателя правительства Марат Хуснуллин.
Для проведения олимпиады "Безопасные дороги" школа № 78 в Самаре выбрана не случайно: она находится на Московском шоссе, которое в этом году отремонтировали по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Работы шли на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова — протяжённость отремонтированного участка 7,8 км.
Задания олимпиады моделировали реальные дорожные ситуации: дети повторяли правила перехода дороги, узнавали о световозвращающих элементах, учились ездить на велосипеде и самокате, ориентироваться в знаках.
"С самого раннего возраста надо формировать именно навыки правил дорожного движения. Статистика по итогам девяти месяцев — 369 ДТП с участием детей, из которых восемь детей, к сожалению, погибли,
406 получили ранения", — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Козлов.
"В первую очередь, школьникам это даёт знание, так как у нас очень много сейчас транспорта на дорогах, много детей передвигаются самостоятельно из дома в школу, и чтобы у них был безопасный маршрут
от дома до школы, и они не попадали в ДТП", — отметила и. о. директора школы № 78 им. Героя Советского Союза П. Ф. Ананьева Наталья Антипова.
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2026 году министерство транспорта совместно с Госавтоинспекцией разработало 290 инженерных мероприятий. Они направлены на устранение причин
и условий совершения ДТП. В их числе — установка новых дорожных знаков и барьерных ограждений, обустройство и ремонт светофорных объектов, устройство шумовых полос и проекционных пешеходных переходов, монтаж светофорных комплексов Т.7 с освещением и стационарного освещения, нанесение разметки, в том числе со структурной поверхностью.
Такие меры помогают сделать дороги региона безопаснее для водителей и пешеходов. На данный момент выполнено 247 мероприятий. Также обновлялись в регионе и сами школьные маршруты — ремонтировалось покрытие, устанавливались знаки, ограждения, освещение и светофоры. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировано 123,3 км школьных маршрутов, из них в Самаре — 32 км.
Второй тур олимпиады "Безопасные дороги" состоится в феврале 2027 года для набравших максимальные баллы. Все участники получают сертификаты, победители — грамоты и дипломы. За семь лет проведения олимпиады свои знания проверили более 27 миллионов школьников по всей стране.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...