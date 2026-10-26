В тольяттинском микрорайоне Федоровка открыли новое футбольное поле

В рамках региональной программы "Народный бюджет" в микрорайоне Федоровка в Тольятти построили футбольное поле. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

"На достигнутом не останавливаемся, уже есть планы по дальнейшему развитию территории рядом с новым спортивным объектом. Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным жителям, всем, кто поддержал общественную инициативу и участвовал в ее реализации", — заявил мэр.

Илья Сухих отметил, что ежегодно в Тольятти растет число жителей, которые систематически занимаются спортом и работа муниципальной команды настроена так, чтобы спортивных объектов в городе становилось все больше.