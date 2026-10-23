Завершилась программа повышения квалификации "Специалист по управлению персоналом"

В обучении приняли участие более 200 человек из 95 организаций, представляющих различные сферы деятельности.

Целью программы стало развитие компетенций специалистов в сфере управления персоналом, совершенствование кадровых процессов и внедрение современных HR-практик. Общая задача участников — развитие кадрового потенциала Самарской области и создание условий для профессионального роста сотрудников.

В рамках обучения слушатели освоили современные кадровые технологии и цифровые инструменты, изучили практики наставничества и адаптации сотрудников, вопросы внутренних коммуникаций и психологической безопасности в коллективах, а также подходы к формированию HR-бренда и развитию эффективных команд.

В центре внимания оказались актуальные темы: трудоустройство участников СВО, меры поддержки работодателей в рамках стимулирования найма и трудоустройство иностранных граждан. Дополнительно участники обсудили снижение стрессовых факторов и предупреждение конфликтных ситуаций в трудовых коллективах.

В заключительный день участники изучили, как HR-бренд предприятия связан с брендом региона, рассмотрели организацию эффективных команд и развитие корпоративной культуры. Также состоялись занятия по промышленному туризму и инструментам развития бизнеса.

Своими знаниями и профессиональным опытом с участниками делились приглашенные преподаватели и эксперты, в том числе председатель Правления Региональной общественной организации "Самарский кадровый клуб" Елена Шебашова, директор АНОО ДПО "Таволга" Алевтина Воронцова, председатель кадрового комитета союза профессиональных управляющих "Клуб директоров Самарской области" Светлана Стрелкова, а также другие специалисты, участвовавшие в образовательном процессе.

"Пройденный курс "Специалист по управлению персоналом" мы начали применять уже в своем коллективе. На планерках мы разобрали информацию по конфликтологии", — поделилась участница программы Елена Сидорова.

Полученные знания и практические инструменты участники смогут применять в своей работе, совершенствуя кадровые процессы, развивая команды и формируя благоприятную рабочую среду.

Завершение обучения стало новым этапом для специалистов, готовых применять современные подходы к управлению персоналом и вносить вклад в развитие кадрового потенциала региона.