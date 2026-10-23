Завершилась программа повышения квалификации "Специалист по управлению персоналом"

В обучении приняли участие более 200 человек из 95 организаций, представляющих различные сферы деятельности.
Целью программы стало развитие компетенций специалистов в сфере управления персоналом, совершенствование кадровых процессов и внедрение современных HR-практик. Общая задача участников — развитие кадрового потенциала Самарской области и создание условий для профессионального роста сотрудников.
В рамках обучения слушатели освоили современные кадровые технологии и цифровые инструменты, изучили практики наставничества и адаптации сотрудников, вопросы внутренних коммуникаций и психологической безопасности в коллективах, а также подходы к формированию HR-бренда и развитию эффективных команд.
В центре внимания оказались актуальные темы: трудоустройство участников СВО, меры поддержки работодателей в рамках стимулирования найма и трудоустройство иностранных граждан. Дополнительно участники обсудили снижение стрессовых факторов и предупреждение конфликтных ситуаций в трудовых коллективах.
В заключительный день участники изучили, как HR-бренд предприятия связан с брендом региона, рассмотрели организацию эффективных команд и развитие корпоративной культуры. Также состоялись занятия по промышленному туризму и инструментам развития бизнеса.
Своими знаниями и профессиональным опытом с участниками делились приглашенные преподаватели и эксперты, в том числе председатель Правления Региональной общественной организации "Самарский кадровый клуб" Елена Шебашова, директор АНОО ДПО "Таволга" Алевтина Воронцова, председатель кадрового комитета союза профессиональных управляющих "Клуб директоров Самарской области" Светлана Стрелкова, а также другие специалисты, участвовавшие в образовательном процессе.
"Пройденный курс "Специалист по управлению персоналом" мы начали применять уже в своем коллективе. На планерках мы разобрали информацию по конфликтологии", — поделилась участница программы Елена Сидорова.
Полученные знания и практические инструменты участники смогут применять в своей работе, совершенствуя кадровые процессы, развивая команды и формируя благоприятную рабочую среду.
Завершение обучения стало новым этапом для специалистов, готовых применять современные подходы к управлению персоналом и вносить вклад в развитие кадрового потенциала региона.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...