На "ты" со смартфоном и камерой: в "Самарском долголетии" учат пенсионеров блогингу

В Самарской области продолжает работу региональная программа "Самарское долголетие", запущенная в феврале 2025 года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в рамках реализации нацпроекта "Семья".

Ее участники не только осваивают новые навыки, находят друзей, но и уверенно шагают в ногу со временем, доказывая: активная жизненная позиция и желание развиваться не зависят от возраста. К настоящему времени программа охватила уже более 295 тысяч жителей области, не готовых в пожилом возрасте отказываться от насыщенной эмоциями и событиями жизни.

Одна из таких активных участниц — Зоя Смирницкая. У нее двое детей и четверо внуков, а за плечами — более 30 лет работы закройщиком-универсалом в ателье. Профессиональную сноровку Зоя не теряет и сейчас: кроит и шьет нательное белье и другой трикотаж для участников СВО, а также передает свой богатый опыт другим в мастерской центра "Самарское долголетие". Но в ее совсем не скучной жизни недавно произошел еще один интересный поворот.

"Я захотела обучать онлайн, но с этим форматом еще не была знакома. И когда узнала, что на базе центра будут проводиться уроки блогерства, сразу записалась на них", — делится Зоя Смирницкая.

Необходимые навыки пенсионерка получила благодаря участию в пилотной образовательной программе "Цифровая среда. Диалог поколений" (12+), автором которой является блогер Елена Олейникова. Занятия проходили в "Школе блогеров для пенсионеров", работающей на базе центра "Самарское долголетие". Результат не заставил себя ждать: теперь у Зои есть собственный сайт, она совершенно не стесняется сниматься на камеру и создавать собственные видеопродукты.

"В рамках этой школы у нас очень много участников, которые научились, во-первых, не бояться камеры, активно снимать себя, рассказывать, чем они занимаются. Они перестали бояться гаджетов последнего поколения и чувствуют себя гораздо более раскрепощенно", — отмечает Ирина Веселова, заведующая отделением социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Программа "Самарское долголетие" предлагает пожилым жителям региона бесплатные занятия по адаптивной физической культуре, творчеству, финансовой и компьютерной грамотности и многим другим направлениям.

Все услуги в рамках программы предоставляются бесплатно. Присоединиться к "Самарскому долголетию" можно обратившись в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.