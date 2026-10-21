16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 января проиндексируют плату за проезд на воздушной подушке из Самары в Рождествено С 25 октября у скоростных электричек "Тольятти - Самара" появится новая остановка XVI слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа прошел в Самаре В мессенджере МАХ запустили чат-бот "Карта жителя Самарской области" Эволюция цифрового мира: обзор экспозиции музея ПГУТИ

Общество

С 1 января проиндексируют плату за проезд на воздушной подушке из Самары в Рождествено

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области разместил проект приказа, в соответствии с которым с 1 января 2027 г. проиндексируют тарифы на перевозку пассажиров и багажа скоростными судами на воздушной подушке по пригородному маршруту "Самара (Речной вокзал) — село Рождествено".

Фото: Ирина Бабичева

Стоимость билета за взрослого пассажира, составит 110 рублей, детского (для детей от 5 до 10 лет) — 55 рублей. За провоз багажа будут брать 20% стоимости полного билета (за каждые 10 кг).

В пояснительной записке отмечается: "Учитывая социальную значимость пассажирских перевозок речным транспортом <…> в межнавигационный период, предлагается установить на 2027 год предельные максимальные уровни тарифов ниже экономически обоснованного уровня".

Напомним, в 2026 году стоимость проезда на воздушной подушке по маршруту "Самара — Рождествено" составляла 105 рублей на взрослого и 53 рубля на ребенка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Фото на сайте

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1