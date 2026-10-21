С 1 января проиндексируют плату за проезд на воздушной подушке из Самары в Рождествено

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области разместил проект приказа, в соответствии с которым с 1 января 2027 г. проиндексируют тарифы на перевозку пассажиров и багажа скоростными судами на воздушной подушке по пригородному маршруту "Самара (Речной вокзал) — село Рождествено".

Стоимость билета за взрослого пассажира, составит 110 рублей, детского (для детей от 5 до 10 лет) — 55 рублей. За провоз багажа будут брать 20% стоимости полного билета (за каждые 10 кг).

В пояснительной записке отмечается: "Учитывая социальную значимость пассажирских перевозок речным транспортом <…> в межнавигационный период, предлагается установить на 2027 год предельные максимальные уровни тарифов ниже экономически обоснованного уровня".

Напомним, в 2026 году стоимость проезда на воздушной подушке по маршруту "Самара — Рождествено" составляла 105 рублей на взрослого и 53 рубля на ребенка.