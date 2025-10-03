С 1 января повысится стоимость проезда на воздушной подушке по маршруту "Самара – Рождествено"

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым с 1 января 2026 г. будут проиндексированы тарифы на перевозку пассажиров и багажа скоростными судами на воздушной подушке по пригородному маршруту "Самара (Речной вокзал) – село Рождествено".

В 2024 и 2025 г. действовали тарифы 92 и 96 рублей (билет на взрослого) и 46 и 48 рублей (билет на ребенка), соответственно.

"Учитывая социальную значимость пассажирских перевозок речным транспортом в пригородном сообщении, наличие в областном бюджете на 2026 г. субсидий перевозчикам на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа <...> предлагается установить на 2026 г. предельные максимальные уровни тарифов ниже экономически обоснованного уровня", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Таким образом, поездка для пассажиров по полной стоимости с 1 января 2026 г. составит 105 рублей, а для детей от 5 до 10 лет - 53 рублей.

Предельные максимальные тарифы на маршруте "Самара (Речной вокзал) — Рождествено" с 1 января 2026 года: