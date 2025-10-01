"Земля открытий": стартовал третий сезон конкурса фильмов о регионах России

Рассказать в формате видео о своей малой родине, ее природе и людях, традициях и истории — такой шанс появился у каждого жителя Самарской области, даже у детей. Федеральный конкурс в рамках фестиваля геобрендов "Земля открытий" предлагает 25 номинаций самой разной тематики. Заявки принимаются на официальном сайте проекта https://luchnikfest.ru до 1 марта 2026 года.

Видео всех форматов и любой длительности — конкурс максимально открыт для авторов, желающих включиться в создание видеолетописи нашей Родины. В этом году номинаций стало ещё больше. Так, отвечая на активность школьников и студентов, дирекция фестиваля ввела категорию для юных авторов "Земля открытий. Дети".

Главная задача конкурсантов — талантливо и нестандартно рассказать о родной земле, её уникальности, гостеприимстве, интересной, наполненной культурными событиями жизни. Это важно не только для самих авторов, но и для региона в целом, поскольку рождает интерес к территории, способствует развитию туризма.

В конкурсе могут принять участие телеканалы, киностудии, пресс-службы компаний и государственных структур, самостоятельные авторы и авторские коллективы. Все видео сохраняются на платформе "Посмотри, какая страна!" и доступны туристам всего мира. Здесь собрано уже 455 работ из более чем 60 регионов России — можно восхититься величием и красотой нашей страны, найти идеи для будущих путешествий или вдохновиться на создание собственного видеопроекта.

Самарские авторы проявили себя как настоящие амбассадоры своей малой родины: по числу работ наш регион вошёл в топ-5 наиболее активных участников "Земли открытий". А с 2024 года в Самарской области проводится региональный этап конкурса "Земля открытий" в рамках премии "Серебряный Лучник — Самара". Авторы могут представить свои проекты не только на федеральном уровне, но и получить заслуженную оценку в своём регионе.