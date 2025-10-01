16+
Общество

"Земля открытий": стартовал третий сезон конкурса фильмов о регионах России

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Рассказать в формате видео о своей малой родине, ее природе и людях, традициях и истории — такой шанс появился у каждого жителя Самарской области, даже у детей. Федеральный конкурс в рамках фестиваля геобрендов "Земля открытий" предлагает 25 номинаций самой разной тематики. Заявки принимаются на официальном сайте проекта https://luchnikfest.ru до 1 марта 2026 года.

Видео всех форматов и любой длительности — конкурс максимально открыт для авторов, желающих включиться в создание видеолетописи нашей Родины. В этом году номинаций стало ещё больше. Так, отвечая на активность школьников и студентов, дирекция фестиваля ввела категорию для юных авторов "Земля открытий. Дети".

Главная задача конкурсантов — талантливо и нестандартно рассказать о родной земле, её уникальности, гостеприимстве, интересной, наполненной культурными событиями жизни. Это важно не только для самих авторов, но и для региона в целом, поскольку рождает интерес к территории, способствует развитию туризма.

В конкурсе могут принять участие телеканалы, киностудии, пресс-службы компаний и государственных структур, самостоятельные авторы и авторские коллективы. Все видео сохраняются на платформе "Посмотри, какая страна!" и доступны туристам всего мира. Здесь собрано уже 455 работ из более чем 60 регионов России — можно восхититься величием и красотой нашей страны, найти идеи для будущих путешествий или вдохновиться на создание собственного видеопроекта. 

Самарские авторы проявили себя как настоящие амбассадоры своей малой родины: по числу работ наш регион вошёл в топ-5 наиболее активных участников "Земли открытий". А с 2024 года в Самарской области проводится региональный этап конкурса "Земля открытий" в рамках премии "Серебряный Лучник — Самара". Авторы могут представить свои проекты не только на федеральном уровне, но и получить заслуженную оценку в своём регионе.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

