В Струковском саду пройдут мастер-классы по востребованным профессиям

Познакомиться сразу с 35 интересными специальностями на одной площадке — такая уникальная возможность ждёт самарцев 3 и 4 октября. Участники смогут попробовать себя в роли специалиста по БПЛА и по робототехнике, агронома и токаря, гида-экскурсовода или кинолога. Среди самых активных участников будет разыгран ценный приз — ноутбук.
Желающих получить полезные навыки и лучше узнать профессию своей мечты ждут в Летнем театре Струковского сада:
- 3 октября, пятница — с 10:00 до 17:00;
- 4 октября, суббота — с 10:00 до 15:00.
Полный перечень мастер-классов — на сайте минтруда Самарской области.
Мастер-классы — часть федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт", который проходит в рамках нацпроекта "Кадры". Это специальная номинация для тех, кто прошел переобучение и трудоустроился по рабочей профессии. В Самару приедут финалисты из 17 субъектов Российской Федерации.
Организаторы конкурса — Минтруд РФ и правительство Самарской области.
