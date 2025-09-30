16+
Общество

В Струковском саду пройдут мастер-классы по востребованным профессиям

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Познакомиться сразу с 35 интересными специальностями на одной площадке — такая уникальная возможность ждёт самарцев 3 и 4 октября. Участники смогут попробовать себя в роли специалиста по БПЛА и по робототехнике, агронома и токаря, гида-экскурсовода или кинолога. Среди самых активных участников будет разыгран ценный приз — ноутбук.

Желающих получить полезные навыки и лучше узнать профессию своей мечты ждут в Летнем театре Струковского сада:

  • 3 октября, пятница — с 10:00 до 17:00;
  • 4 октября, суббота — с 10:00 до 15:00.

Полный перечень мастер-классов — на сайте минтруда Самарской области.

Мастер-классы — часть федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт", который проходит в рамках нацпроекта "Кадры". Это специальная номинация для тех, кто прошел переобучение и трудоустроился по рабочей профессии. В Самару приедут финалисты из 17 субъектов Российской Федерации. 

Организаторы конкурса — Минтруд РФ и правительство Самарской области.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

