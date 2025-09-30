В Струковском саду пройдут мастер-классы по востребованным профессиям

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Познакомиться сразу с 35 интересными специальностями на одной площадке — такая уникальная возможность ждёт самарцев 3 и 4 октября. Участники смогут попробовать себя в роли специалиста по БПЛА и по робототехнике, агронома и токаря, гида-экскурсовода или кинолога. Среди самых активных участников будет разыгран ценный приз — ноутбук.