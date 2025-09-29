16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта Глава Госжилинспекции: "В регионе появится единая диспетчерская служба" В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей Мир силы: в Самаре открылся клуб Royal Gym с медицинским SPA Завершился II этап XV Национальной научно-технической конференции: определены 49 финалистов

Общество

Сформирована архитектура культурной программы форума "Россия – спортивная держава" в Самаре

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 268
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Фондом Росконгресс и правительством Самарской области в рамках подготовки к проведению XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который состоится с 5 по 7 ноября в Самаре, разработана архитектура культурной программы мероприятий.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов: музеи, галереи и выставочные центры, представленные в Самаре и Тольятти. А также 12 мероприятий театрально-концертного формата по 4 тематическим направлениям: "Русская классика", "Актуальное искусство", "Детство в культуре и искусстве" и "Наша Победа".

Подготовка к проведению Форума в Самаре активно продолжается во всех направлениях региональной работы. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре.

"Крупные мероприятия, подобные форуму "Россия — спортивная держава", оказывают существенное влияние на развитие региона принимающей стороны. Уже сейчас мы можем видеть результаты подготовки к проведению Форума в Самарской области. Важно отметить, что такие события всегда оставляют долгосрочное наследие, которое в будущем продолжает работать на благо жителей и гостей региона", — отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков.

До конца года в регионе планируется ввод в эксплуатацию 100 новых спортивных объектов, среди которых: фиджитал-центр, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты, для создания которых применяются модульные технологии строительства.

В рамках подготовки региона к приему РСД-2025 на 850 объектах в Самарской области ведутся работы по благоустройству территории и общественных пространств, более чем на 300 объектах работы уже завершены.

Сформированы 77 гостевых маршрутов, которые соединят международный аэропорт Курумоч им. Сергея Королева и железнодорожный вокзал Самары с ключевыми спортивными объектами, культурными площадками и гостиничными комплексами.

На период РСД в регионе предусмотрена работа диспетчерского центра для управления муниципальным транспортом и планируется задействовать около 250 транспортных средств.

К проведению XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" активно ведется работа с волонтерами. Подано почти 4000 заявок на участие волонтеров. Далее кандидатов ждут собеседования и обучение.

XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Ожидается участие более 3000 делегатов. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5