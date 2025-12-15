16+
Общество

Открылся первый в регионе центр "Самарское долголетие" для старшего поколения

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области начал работу первый центр "Самарское долголетие". Новое пространство предлагает принципиально новый формат досуга и активности для людей старшего возраста. Его ключевая особенность — программы формируют сами посетители, исходя из своих интересов и пожеланий. Центр рассчитан на посещение около 200 человек в месяц и открыт для всех жителей Самары.

Центр открыт в рамках региональной программы "Самарское долголетие", которая инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и стала региональной составляющей национального проекта "Семья" и федерального проекта "Старшее поколение".

В отличие от традиционных отделений социального обслуживания, посетители центра самостоятельно определяют свой досуг. На основе их обратной связи волонтеры и сотрудники формируют расписание и состав активностей. Центр включает пять функциональных зон: гостиную для общения, изостудию, швейную мастерскую, библиотеку и лекторий. Здесь проходят занятия по компьютерной и финансовой грамотности, психологии, настольным играм, туризму, творческие мастер-классы и физкультура.

Особой популярностью пользуются прикладные мастерские. В швейной — участники не только осваивают ремонт одежды, но и шьют белье и вяжут носки для участников СВО.

"Нас здесь любят и ждут. Относятся внимательно и доброжелательно, никогда не критикуют, всегда спрашивают, чем хотим заниматься. Для нас создали много направлений: два дня назад тренировали память, вчера делали ключницы, сегодня рисуем", — делятся впечатлениями посетительницы центра Нина Орлова и Татьяна Болотина.

Для удобства жителей запущено мобильное приложение "Самарское долголетие", где можно записаться на занятия, узнать новости и получить советы по здоровому образу жизни.

"Этот центр станет модельным. Мы планируем создавать такие же пространства в разных районах области, — рассказала заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева, посетившая центр. — Важно, чтобы у пожилого человека было место, где его ждут, где есть уют и друзья. Это лучшая профилактика одиночества".

Комплексная программа "Самарское долголетие" направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение ее качества для старшего поколения. В 2025 году ее мероприятиями охвачено более 6 тысяч человек. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 41% от целевой аудитории в регионе. Открытие сети центров активного долголетия — ключевой шаг для достижения этой цели.

Адрес: г. Самара, ул. Спортивная, 25В

Телефон: 8 (846) 336 31 01

Режим работы: пн-пт 8:30-17:30

