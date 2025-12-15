Строительство набережной за пивзаводом и ГРЭС опять перенесли

Реализация проекта строительства пятой очереди набережной в Самаре вновь забуксовала. Сроки перенесли еще на год. Об этом говорится в проекте программы по сохранению и развитию исторического поселения на 2026–2030 годы.
Пятая очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС ниже пивзавода и ГРЭС. В мэрии Самары сообщали, что набережная будет многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные. От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.
Однако этап проектирования затянулся. Депстрой заключил контракт с подрядчиком — ярославским АО "ГК "ЕКС" — еще в 2022 году. Справиться с задачей он должен был всего за 11 месяцев, а уже в 2023–2025 годах планировалось начать строительство объекта. Однако на решения проектировщиков поступили замечания МАУ "Самарская набережная", "Т Плюс" и самого депстроя.
В 2025 году по поручению областного правительства подрядчик оптимизировал технические решения проекта. Были опубликованы новые эскизы. При согласовании со стороны госэкспертизы начать стройку хотели уже в 2026 году. Однако, судя по всему, положительное заключение не дали.
В проекте программы по сохранению и развитию исторического поселения на 2026–2030 годы указано, что строительство пятой очереди набережной запланировано на 2027–2028 годы. Финансирование составит 230 млн рублей.
"Реализация проекта направлена на аопуляризацию территории исторического поселения", — указано в документе.
