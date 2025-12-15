16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Строительство набережной за пивзаводом и ГРЭС опять перенесли На Мехзаводе образовались водопады из-за прорыва трубы: видео Более 34 тыс. жителей Самарской области поддержали новогоднюю акцию "ЭнергосбыТ Плюс" Около 2 тысяч ТО ВД(К)ГО будет проведено до конца года специалистами "Газпром газораспределение Самара" "Т Плюс" дала рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов

ЖКХ и благоустройство Общество

Строительство набережной за пивзаводом и ГРЭС опять перенесли

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Реализация проекта строительства пятой очереди набережной в Самаре вновь забуксовала. Сроки перенесли еще на год. Об этом говорится в проекте программы по сохранению и развитию исторического поселения на 2026–2030 годы.

Фото: телеграм-канал Михаила Смирнова

Пятая очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС ниже пивзавода и ГРЭС. В мэрии Самары сообщали, что набережная будет многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные. От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.

Однако этап проектирования затянулся. Депстрой заключил контракт с подрядчиком — ярославским АО "ГК "ЕКС" — еще в 2022 году. Справиться с задачей он должен был всего за 11 месяцев, а уже в 2023–2025 годах планировалось начать строительство объекта. Однако на решения проектировщиков поступили замечания МАУ "Самарская набережная", "Т Плюс" и самого депстроя.

В 2025 году по поручению областного правительства подрядчик оптимизировал технические решения проекта. Были опубликованы новые эскизы. При согласовании со стороны госэкспертизы начать стройку хотели уже в 2026 году. Однако, судя по всему, положительное заключение не дали.

В проекте программы по сохранению и развитию исторического поселения на 2026–2030 годы указано, что строительство пятой очереди набережной запланировано на 2027–2028 годы. Финансирование составит 230 млн рублей.

"Реализация проекта направлена на аопуляризацию территории исторического поселения", — указано в документе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4