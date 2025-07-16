Глава правительства показал эскизы новой набережной в Самаре

Стали известны подробности проекта строительства 5-й очереди набережной в Самаре. Их озвучил глава регионального правительства Михаил Смирнов.
5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС ниже пивзавода и ГРЭС. Согласно ранее озвученным проектным решениям, набережная будет многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные. От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.
Однако проект скорректировали, оптимизировав технические решения, чтобы он стал "максимально реализуемым с точки зрения денег и здравого смысла". Подробности в своем телеграм-канале озвучил глава регионального правительства Михаил Смирнов:
"Правительство области согласовало технические решения, необходимые для экспертизы. Теперь администрация Самары должна их учесть и направить проект на госэкспертизу. Если все оговоренные сроки будут соблюдены, то в 2026 году пройдут торги и подрядчик сможет выйти на стройку. Финансовые возможности у региона для такого важного объекта имеются".
По его словам, в дополнение к уже существующим частям набережной Самара получит:
- 2 000 кв. метров озеленения;
- новый велосипедный и пешеходный маршрут длиной 1,1 км;
- 2 000 метров, подготовленных для велопробега;
- 8 000 кв. метров новой отмостки;
- новое современное пространство для всех без исключения, легендарное "Дно" в ракурсе, который был виден только с Волги.
"В Самаре и агломерации живет более трех миллионов человек. В 2024 году город принял 1,6 млн туристов. И жители, и гости получат объединённую, обновленную набережную. А город — новый аргумент в борьбе за инвесторов", — отметил глава правительства.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!