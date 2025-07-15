Проект строительства новой набережной в Самаре упростили

Мэрии Самары рекомендовали ускорить направление проекта строительства новой набережной на экспертизу. В противном случае его реализация вновь будет отложена.

5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС ниже пивзавода и ГРЭС. Разработкой проекта занимается ярославское АО "ГК "ЕКС". Депстрой заключил с компанией контракт стоимостью 155 млн рублей еще в 2022 году. Справиться с задачей подрядчик должен был всего за 11 месяцев, а уже в 2023–2025 годах планировалось начать строительство набережной. Однако возникли проблемы, которые существенно повлияли на сроки проектирования.

Обсуждение текущей ситуации по объекту произошло во вторник, 15 июля, на оперативном совещании регионального правительства. Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова сообщила, что проектирование еще не завершено. Работы продолжаются.

На это глава правительства Михаил Смирнов озвучил мнение, что проект уже пора направлять на экспертизу:

"Этот объект крайне важный и нужный жителям — это лицо города. Работа по проектированию ведется аж с 2022 года. Мы с вами оптимизировали максимально технические решения, убрали все лишнее, сделали проект максимально реализуемым с точки зрения денег, здравого смысла и договорились, что сейчас пойдем в экспертизу, в региональную экспертизу. Заходите в экспертизу, и дальше будем решать вопросы финансирования. Не будет ПИРов, еще уйдем на год вот в эти все вопросы пересогласования и так далее, не будет набережной. А набережная нужна".

Судя по словам Юлии Ашурковой, процесс может затянуться из-за корректировки проекта планировки территории (он практически готов) и проведения по нему общественных обсуждений.

Так или иначе, но в программе социально-экономического развития региона обозначено, что выбрать подрядчика для строительства набережной должны уже в октябре. Ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2027 года.

Согласно ранее озвученным проектным решениям, набережную собираются сделать многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные. От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.