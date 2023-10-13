Власти Самары разрешили "Группе компаний "ЕКС" скорректировать документацию по планировке участка под V очередь набережной

Департамент градостроительства Самары распорядился выдать разрешение АО "Группа компаний "ЕКС" на корректировку документации по планировке территории под пятую очередь волжской набережной (от ул. Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС) в Ленинском районе Самары. Документ опубликован на сайте городской администрации.

"Разрешить АО "Группа компаний "ЕКС" подготовку документации по планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации Самары от 16.01.2017 "Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения объекта: "Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС" в Ленинском внутригородском районе", - отмечается в документе.

Согласно приложению к техническому заданию, площадь объекта проектирования - 6,2826 Га.

Общая площадь земель под новую набережную - около 5,5 га (3 га - береговая полоса, 1,1 га - эспланада, 1,46 га - рекреации, примыкающие к набережной). Ранее, в 2017 году, общая площадь земли под размещение новой очереди набережной составляла 5,88 га.

Документация должна быть представлена в департамент градостроительства в течение шести месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что проектные и изыскательские работы по строительству V очереди набережной Волги в границах ул. Вилоновской и II очереди набережной (участок бассейна ЦСК ВВС включительно) выполнит ярославское АО "Группа компаний "ЕКС" за 155 млн рублей. В документации также были прописаны сроки строительства объекта (с 2023 по 2025 годы) и ориентировочная стоимость. Она составит 3,84 млрд рублей.