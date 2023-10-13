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Власти Самары разрешили "Группе компаний "ЕКС" скорректировать документацию по планировке участка под V очередь набережной

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары распорядился выдать разрешение АО "Группа компаний "ЕКС" на корректировку документации по планировке территории под пятую очередь волжской набережной (от ул. Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС) в Ленинском районе Самары. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Разрешить АО "Группа компаний "ЕКС" подготовку документации по планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации Самары от 16.01.2017 "Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения объекта: "Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС" в Ленинском внутригородском районе", - отмечается в документе.

Согласно приложению к техническому заданию, площадь объекта проектирования - 6,2826 Га.

Общая площадь земель под новую набережную - около 5,5 га (3 га - береговая полоса, 1,1 га - эспланада, 1,46 га - рекреации, примыкающие к набережной). Ранее, в 2017 году, общая площадь земли под размещение новой очереди набережной составляла 5,88 га.

Документация должна быть представлена в департамент градостроительства в течение шести месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что проектные и изыскательские работы по строительству V очереди набережной Волги в границах ул. Вилоновской и II очереди набережной (участок бассейна ЦСК ВВС включительно) выполнит ярославское АО "Группа компаний "ЕКС" за 155 млн рублей. В документации также были прописаны сроки строительства объекта (с 2023 по 2025 годы) и ориентировочная стоимость. Она составит 3,84 млрд рублей.

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