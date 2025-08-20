16+
Спорт

На "Кубок защитников Отечества" отправились 13 ветеранов СВО из Самарской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
19 августа в Дзержинске Нижегородской области состоялось торжественное открытие межрегионального комплексного физкультурного мероприятия "Кубок Защитников Отечества", в котором принимают участие порядка 130 ветеранов специальной военной операции из 14 регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО. Организаторы турнира — Государственный фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России и правительство Нижегородской области.

В составе самарской команды 13 человек. Спортсмены — ветераны СВО — выступают в шести дисциплинах Кубка. Накануне выезда сборная получила новый комплект экипировки от Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области благодаря реализуемой в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева программе "Мастер спорта".

"Министерство спорта России всецело поддерживает проведение Кубка Защитников Отечества в регионах страны, это уже стало хорошей традицией. А для наших бойцов это возможность начать новый этап в жизни, обрести верных товарищей и открыть для себя спорт как эффективное средство реабилитации", — отметил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В рамках Кубка пройдут соревнования по волейболу сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе. С текущего года в программу соревнований включены спортивное метание ножа для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также две дисциплины для лиц с нарушением зрения: настольный теннис и пауэрлифтинг.

Мероприятие призвано содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни.

"Кубок Защитников Отечества — это одна из возможностей для самореализации ветеранов СВО из регионов Приволжского федерального округа, важная площадка для реабилитации и интеграции наших героев в активную жизнь. Во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества" каждый воин — в центре внимания государства и общества", — отметил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

В Самарской области реализуется более 40 мер поддержки участников СВО и их близких. Среди мер — региональная программа "Школа героев", стартовавшая по инициативе губернатора в 2024 г. в продолжение президентской программы "Время героев". При поддержке Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в регионе создаются условия для эффективной реабилитации и вовлечения ветеранов СВО в адаптивный спорт.

Фонд "Защитники Отечества" особое внимание уделяет вопросам реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО через спорт. Совместно с Минспортом РФ и Паралимпийским комитетом России, а также региональными властями фонд активно вовлекает героев спецоперации в занятия адаптивной физкультурой и спортом. Фонд обеспечивает их протезами и креслами-колясками, привлекает к организации различных спортивных мероприятий.

