Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Атлант"

МОСКВА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
12 декабря в Мытищах "Ладья" встречалась с местным "Атлантом".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет открыли хозяева на 5-й минуте. Однако "Ладье" понадобилось 8 минут, чтобы сравнять цифры на табло. Отличился Егор Меркесов. На экваторе матча Александр Бажухин увеличил отрыв — 1:2, но "Атланту" удалось переиграть нашего вратаря Николая Мурашова -2:2. Игра в догонялки продолжилась в третьем периоде.

Тренерский штаб "Ладьи" решил заменить вратаря и на третью двадцатиминутку вышел Матвей Никонович. На 2-й минуте Михаил Лисенков в большинстве оформил третий гол в ворота соперника -2:3. Обе команды взяли высокий темп и буквально устроили "перестрелку", играя без остановок.

Под занавес периода "Атлант" взял тайм-аут и поменял вратаря на шестого полевого игрока. Тольяттинцы такой шанс не упустили и забили гол в пустые ворота. Точку в этом матче поставил Марат Павлов — 2:4.

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

