"Ладья" обыграла "Атлант"

12 декабря в Мытищах "Ладья" встречалась с местным "Атлантом".

Счет открыли хозяева на 5-й минуте. Однако "Ладье" понадобилось 8 минут, чтобы сравнять цифры на табло. Отличился Егор Меркесов. На экваторе матча Александр Бажухин увеличил отрыв — 1:2, но "Атланту" удалось переиграть нашего вратаря Николая Мурашова -2:2. Игра в догонялки продолжилась в третьем периоде.

Тренерский штаб "Ладьи" решил заменить вратаря и на третью двадцатиминутку вышел Матвей Никонович. На 2-й минуте Михаил Лисенков в большинстве оформил третий гол в ворота соперника -2:3. Обе команды взяли высокий темп и буквально устроили "перестрелку", играя без остановок.

Под занавес периода "Атлант" взял тайм-аут и поменял вратаря на шестого полевого игрока. Тольяттинцы такой шанс не упустили и забили гол в пустые ворота. Точку в этом матче поставил Марат Павлов — 2:4.